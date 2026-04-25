◆米大リーグ ブルージェイズ６−８ガーディアンズ（２４日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）は「７番・三塁」でフル出場し、メジャー移籍後の公式戦で最長となる４３０フィート（約１３１メートル）の特大４号ソロを放ち、２点を追う９回には渡米後最速の打球速度１１２・６マイル（約１８１・２キロ）の強烈な左翼フェンス直撃打を放つなど、３打数２安打１打点２得点１四球１三振で、打率を２割２分２厘に上げた。

快音を残して、打球はセンターバックスクリーンへ一直線に伸びていった。揺れる本拠地のドーム。弾丸の４号ソロに観客は総立ちだ。ベンチ前で主砲ゲレロにホームラン・ジャケットを着せられ、岡本の笑顔が弾けた。

「ちゃんと捉えることができた。ああいう打席を増やしていきたいと思います」

飛距離は公式戦最長となる４３０フィート（約１３１メートル、※オープン戦のメッツ戦では４３１フィート）。３月２９日（同３０日）に本拠地で放ったメジャー１号を１０フィート（約３メートル）上回るメジャー最長弾を放つと、９回の第４打席は渡米後打球最速となる１１２・６マイル（約１８１・２キロ）の強烈な左翼フェンス直撃打。メジャー１号の１１０・４マイル（約１７７・７キロ）を上回った。”最長飛距離＆最速打球速度”を重ねた内容に「１打席目からいい入りができましたし、ああいうのを多く、少しでも毎日１本でも出せるようにやっていきたいと思います」と頷いた。

３月は好調デビューも、４月に入って１５試合連続でアーチがなく、一時は打率も１割台に沈んだ。だが、１９日（同２０日）の敵地・ダイヤモンドバックス戦で１６試合ぶりの３号を放ち、上昇の気配をみせていた。アトキンスＧＭも試合前に「日本にいた時ほど、コンタクト率は高くないものの、質の高い打席を重ねている。パワーもみせているし、打席での選球眼も良くなって空振りが減った」と打席内容の良化を指摘していた矢先だった。

それを証明したのが、６回２死一塁で迎えた第３打席。初回に直球を被弾したウィリアムスは、その後、徹底した変化球攻めに切り替え、岡本はカーブ２球で追い込まれたが、しぶとくボールを見極め、７球目のスイーパーで四球を選んだ。敵軍がＡＢＳ（自動ボール・ストライク判定システム）でチャレンジした際どいコースもビデオ判定は１・９インチ（約４・８センチ）低めに外れており、岡本の眼力が証明された。

「粘って粘ってフォアボールをとることができた。ボールだと思ったけど、チャレンジされるんかと思って、ちょっとドキッとしました」と心中を明かした。

メジャーの過酷な移動の中でも、３時間の時差が堪える西海岸からの移動を初めて経験して迎えたこの日だが、パワーも選球眼もさえ渡り、４個のフライボールと併殺プレーに絡んだ安定の守備力も頼もしい。

「毎日毎日必死にやっている。しっかり準備して頑張りたい」と力を込めた。