YouTube登録者数130万超美女・きりたんぽ、ミニスカコーデに反響「顔の小ささ際立つ」「美脚すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/04/25】YouTuberのきりたんぽが4月23日、自身のInstagramを更新。外出先でのミニスカートでのコーディネートを公開し、注目を集めている。
【写真】登録者数130万超美女YouTuber「理想の体型」美脚すぎるミニスカコーデ
きりたんぽは鴨と雲の絵文字とともに、外出先でのソロショットなどを複数枚投稿。スポーティーなマゼンタ色のTシャツにジャンバー、ミニ丈の紺色のプリーツスカートにソックスというカジュアルなコーディネートで、スラリと美しい脚が際立っている。
この投稿には「顔の小ささ際立つ」「美脚すぎる」「理想の体型」「美脚憧れる」「カジュアルでもビジュ最強」「可愛すぎて眼福」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】登録者数130万超美女YouTuber「理想の体型」美脚すぎるミニスカコーデ
◆きりたんぽ、ミニスカお出かけコーデ披露
きりたんぽは鴨と雲の絵文字とともに、外出先でのソロショットなどを複数枚投稿。スポーティーなマゼンタ色のTシャツにジャンバー、ミニ丈の紺色のプリーツスカートにソックスというカジュアルなコーディネートで、スラリと美しい脚が際立っている。
◆きりたんぽの投稿に反響
この投稿には「顔の小ささ際立つ」「美脚すぎる」「理想の体型」「美脚憧れる」「カジュアルでもビジュ最強」「可愛すぎて眼福」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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