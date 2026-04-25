開催：2026.4.25

会場：トロピカーナ・フィールド

結果：[レイズ] 6 - 2 [ツインズ]

MLBの試合が25日に行われ、トロピカーナ・フィールドでレイズとツインズが対戦した。

レイズの先発投手はドルー・ラスムセン、対するツインズの先発投手はタジ・ブラッドリーで試合は開始した。

1回裏、2番 フニオール・カミネロ 4球目を打ってセンターへのホームランでレイズ得点 TB 1-0 MIN

3回裏、1番 チャンドラー・シンプソン 4球目を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでレイズ得点 TB 2-0 MIN

4回裏、3番 ジョナサン・アランダ 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでレイズ得点 TB 3-0 MIN

5回表、8番 ブルックス・リー 8球目を打ってライトスタンドへのホームランでツインズ得点 TB 3-1 MIN

6回裏、3番 ジョナサン・アランダ 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでレイズ得点 TB 4-1 MIN

7回裏、2番 フニオール・カミネロ 3球目を打ってセンターへのツーランホームランでレイズ得点 TB 6-1 MIN

9回表、6番 ロイス・ルイス 3球目を打ってレフトスタンドへのホームランでツインズ得点 TB 6-2 MIN

試合は6対2でレイズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレイズのドルー・ラスムセンで、ここまで2勝0敗0S。負け投手はツインズのタジ・ブラッドリーで、ここまで3勝1敗0S。レイズのベーカーにセーブがつき、1勝0敗5Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-25 10:44:06 更新