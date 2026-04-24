甘いもの好き、必見です。22日、鹿児島市にシナモンロールの専門店がオープンしました。開店から3時間ほどで売り切れるほどの人気ぶり。24日も多くの人が列を作っていました。



鹿児島市上荒田町に22日、オープンしたのはシナモンロール専門店「Bake A Holic」です。午前10時のオープン前から多くの人が列を作っていました。





「Bake A Holic」は、全国に30店舗以上展開するドーナツ店「ブランケットドーナツ」が新業態としてオープンしたお店で、全国で4店舗目。九州初上陸です！シナモンロールは、バターを練り込んだ生地にシナモンや砂糖などをまとわせ、くるくるっと巻き上げて焼くのが特徴。定番のシナモンロールはもちろん。チョコレートや抹茶、クリームチーズをつかった変わり種など10種類以上が並びます。電子レンジで10秒ほど温めると、出来立ての食感を楽しめるそう。まずは定番のシナモンロールから！（横山あさみアナウンサー）「いただきます。ふわふわもちもち。口に入れた瞬間にシナモンのかおりがぶわっと広がる。上品な甘さでおいしい」続いては、シナモンロールにクリームチーズと苺ジャムを合わせた見た目もかわいらしい一品。いただきました。（横山あさみアナウンサー）「クリームチーズのほどよい塩っけと、苺ジャムの爽やかな酸味がシナモンの香りを引き立たせてくれる、甘さもあっておいしい」訪れた人は、お気に入りのシナモンロールを見つけようと悩んでいる様子。（客）「プレーンも気になるが、変わり種が気になっていて。最近コーヒーを飲めていないので、ちょっとゆっくりコーヒー飲みながら食べたい」知り合いや親戚におすそ分けするという人も。（客）「みんな食べたいけど、来られないところには届けてあげれば会話にもなるし、コミュニケーションにもなるので、今日届けてあげようかなと思って。ちなみにコーヒーと紅茶どっちがいいですか？（コーヒーです）じゃあコーヒ―と一緒に食べたいと思う」シナモンロールだけでなく、「ブランケットドーナツ」のドーナツも楽しむことができます。（Bake A Holic鹿児島・隅元祐亮代表）「ここに来ると、こんなに種類があるんだと、みなさんわくわく楽しみにしながら来ていただけるので嬉しい。いろいろ進化し続けたいと思うので飽きないの内容にしていければと思う」シナモンロールは、1日450個限定。24日は、午後1時に完売したということです。