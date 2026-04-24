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東京・荻窪のスパイスカレー・ビリヤニ店「イエロースプーン」のYouTubeチャンネル「カレーの沼【イエロースプーン荻窪のカレー屋】」が、「痺れる旨さ！花椒と青唐辛子が決め手の『ラムと茄子の麻辣カレー』の簡単レシピ」と題した動画を公開しました。お店の本格的なスパイスカレーの作り方を、家庭でも再現しやすいように丁寧に解説しています。



動画ではまず、ラム肉の丁寧な下ごしらえから始まります。食べやすい大きさにカットしたラム肉に塩麹を揉み込み、旨みを引き出しつつ特有の臭みを抑えます。また、なすは大きめにカットした後、ごま油でじっくりと素揚げ。これにより、なすが油を吸ってコクが増し、カレーソースと絡んだ時にとろりとした食感を生み出します。



カレーの心臓部であるスパイス使いも圧巻です。フライパンにこめ油を熱し、マスタードシードが弾ける音を合図に、スターアニス、シナモン、青唐辛子、花椒、クローブ、クミンと、次々にスパイスを投入。焦がさないように弱火でじっくりと加熱し、油に香りを移していく様子は、まさにプロの技です。



香りが立った油に、みじん切りにしたにんにくとしょうが、玉ねぎを加えて炒めます。玉ねぎがしんなりしたらトマトピューレを加え、水分を飛ばすように煮詰めるのがポイント。さらにカレー粉を投入し、粉っぽさがなくなるまでしっかりと炒め合わせることで、味に深みと一体感が生まれます。下ごしらえしたラム肉を加えて火が通ったら、水を加えて煮込み、最後に揚げなすを投入。塩とホワイトビネガーで味を調えれば、痺れる辛さとスパイスの複雑な香りが食欲をそそる麻辣カレーの完成です。



本格的ながらも、手順を踏めば家庭でも作れる絶品カレー。今日の献立に、刺激的な一皿を加えてみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・ラム肉 400g

・塩麹 40g

・玉ねぎ 200g

・なす 200g

・ごま油 100g

・塩（なす用） 2g

・にんにく（みじん切り） 5g

・生姜（みじん切り） 5g

・トマトピューレ 100g

・カレー粉（S&B赤缶） 20g

・水 150g

・塩（味付け用） 5g

・ホワイトビネガー 15g

・こめ油 40g



（ホールスパイス）

・マスタードシード 2g

・スターアニス 1個

・シナモン 1本

・青唐辛子 2g

・花椒（ホアジャオ）

・クローブ 5粒

・クミン 2g



［作り方］

1. ラム肉を食べやすい大きさに切り、塩麹をよく揉み込んでおく。

2. 玉ねぎは粗みじん切りにする。なすはヘタを落とし、食べやすい大きさに切ってアク抜きの為に水にさらす。

3. フライパンにごま油を熱し、水気をよく拭き取ったなすを入れ、全体に焼き色がつくまで素揚げにする。ペーパータオルの上に取り出し、塩を振っておく。

4. 別のフライパンにこめ油とマスタードシードを入れて中火で熱し、弾け始めたらスターアニスとシナモンを加えて弱火にする。

5. 青唐辛子、花椒、クローブ、クミンを加えて炒め、香りを油に移す。

6. にんにくとしょうがを加え、刺激臭が飛ぶまで約3分炒める。

7. 玉ねぎを加え、しんなりするまで中火で約5分炒める。

8. トマトピューレを加え、ペースト状になるまで煮詰める。

9. カレー粉を加え、全体がまとまるまでしっかりと炒め合わせる。

10. 塩麹に漬けたラム肉を加え、肉の色が変わるまで炒める。

11. 水を加えて全体をなじませ、中火で5分ほど煮詰める。

12. 揚げたなすを加え、塩で味を調える。

13. 最後にホワイトビネガーを回し入れ、さっと混ぜ合わせたら完成。