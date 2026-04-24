Spotifyが4年連続でサマソニとコラボ。5つの人気プレイリストブランドを体現するステージが登場

世界で7億5,100万人以上が利用するオーディオストリーミングサービス・Spotify（スポティファイ）は、日本最大級の都市型音楽フェスティバル「SUMMER SONIC（サマーソニック）」との共同プロデュースにより、4年連続となるコラボステージ「Spotify Stage」を実施することを決定した。

今年は25周年を記念して8月14日（金）・15日（土）・16日（日）の3日間開催となるサマソニ東京にて、Spotify Stageの内容もパワーアップ。

4年目を迎えてSpotify Stageの顔として定着している「RADAR: Early Noise」を軸に、新たなラインナップも加え、計5つの人気プレイリストの世界観を体現したステージを届ける。

Spotifyが躍進を期待する次世代アーティストをピックアップする「RADAR: Early Noise」からは、今年はもちろん、これまでに本プログラムに選出されたアーティスト、本プレイリストを中心にリスナーベースを大きく伸ばしているアーティストなど、ジャンルの垣根を超えて計14組が集結。3日間にわたり個性豊かなパフォーマンスを繰り広げる。

また、今年初の取り組みとして、日替わりでSpotifyの人気プレイリストがステージをテイクオーバーする時間帯が登場。

8月14日（金）は「.ORG」による日本とアジアの最先端インディーサウンドをパッケージしたプレイリスト、8月15日（土）は「+81 Connect」によるJ-HipHopシーンを牽引する最新注目曲を届けるプレイリスト、8月16日（日）は「Gacha Pop」による日本の多彩なポップカルチャーをグローバルに紹介するプレイリストとなる。

さらに、8月15日（土）夜限定で、国内外のオルタナティブダンスミュージックプレイリスト「Altar JP」がキュレーションする特別枠「Altar JP After Hours」も展開される予定だ。

東京・大阪の2会場で3日間にわたって開催される「SUMMER SONIC 2026」は、東京8月14日（金）・大阪8月15日（土）のヘッドライナーはThe Strokes、東京8月15日（土）・大阪8月16日（日）のヘッドライナーはAdo、東京8月16日（日）・大阪8月14日（金）のヘッドライナーはL’Arc-en-Cielが務める。今年で25周年を迎えるフェスの現在地と未来を力強く示すラインナップとなっている。

【開催概要】

Spotify Stage in SUMMER SONIC 2026開催日：8月14日（金）、15日（土）、16日（日）会場：幕張メッセ

出演アーティスト

8月14日（金）[RADAR: Early Noise Special] kurayamisaka／ハク。／First Love is Never Returned／7co／Rol3ert[.ORG Live] Jeremy Quartus／REJAY x Andr／ena mori

8月15日（土）[RADAR: Early Noise Special] luv／OddRe:／S.A.R.／Litty[+81 Connect Live] Kohjiya／MIKADO/ 7[Altar JP After Hours] Verses GT／パソコン音楽クラブ／Dungeoneering／FULLHOUSE

8月16日（日）[RADAR: Early Noise Special] PEOPLE 1／にしな／名誉伝説／Maverick Mom／OSHIKIKEIGO[Gacha Pop Live] yama／HALCALI／NOMELON NOLEMON

サマソニ公式サイト：https://www.summersonic.com/Spotify Stage in SUMMER SONIC 2026 イベントページ：https://spotify-earlynoise.jp/