『鹿楓堂よついろ日和』原案の初ミュージカル化決定 10月上演でキャスト発表
漫画『鹿楓堂よついろ日和』を原作としたオリジナルミュージカルが、2026年10月16日（金）〜10月25日（日）に「CBGK シブゲキ！！」にて上演されることが決定した。
【写真】『鹿楓堂よついろ日和』ミュージカル化 出演キャストたち
2013年に連載がスタートした『鹿楓堂よついろ日和』は、店主でお茶担当のスイ、ラテアート担当のぐれ、スイーツ担当の椿、料理担当のときたか、スペシャリストの4人が営む甘味処「鹿楓堂」を舞台としたハートフルストーリー。時に4人それぞれのバックストーリーを交えつつ、スイーツやお茶、カフェにまつわるエピソード、そして店を訪れるお客様に寄り添う温かな物語を描いた作品。
2018年にはアニメ化、2022年にはドラマ化もされており、2026年秋、本作としては初となるミュージカル化が実現する。
クリエイティブスタッフには、脚本・歌詞に、ミュージカル「ジョジョの奇妙な冒険 ファントムブラッド」や「十二国記 -月の影 影の海-」などで注目を集める元吉庸泰、作曲・音楽監督に、「8singers」の企画・作曲や朗読ミュージカル「光られし女ども」の音楽監督を担当し、その他様々なミュージカルにピアニストとして携わる西寿菜、演出に、ミュージカル俳優として「レ・ミゼラブル」マリウス役や「ミス・サイゴン」クリス役などで活躍し、演出家としてもオフ・ブロードウェイミュージカル「bare」などを手がける原田優一を迎えた。
キャストには、鹿楓堂の店主・スイ役に、ミュージカル「テニスの王子様 3rdシーズン」佐伯虎次郎役や、ミュージカル「刀剣乱舞」葵咲本紀 結城秀康役などで知られる二葉要（ふたば かなめ）。ときたか役に、ミュージカル「インサイド・ウィリアム」主演シェイクスピア役、舞台「日本三國」賀来泰明役の平野良、ぐれ役に舞台「『鬼滅の刃』其ノ伍 襲撃 刀鍛冶の里」鋼鐵塚蛍役、舞台「日本三國」長嶺士遼役の宇野結也。椿役に「レ・ミゼラブル」マリウス役、ミュージカル「屋根の上のバイオリン弾き」パーチック役などで知られる内藤大希が出演する。
さらに、スイの双子の兄・東極八京役には、スイ役・二葉要の双子の兄・二葉勇（ふたば ゆう）、八京を支える天才パティシエ・角崎役に松永一哉、天神さんなど鹿楓堂を支える常連客に畠中洋を迎え、ミュージカルで実力を発揮するキャストが集結。そのほか、常連客をアンサンブルキャストが支える。
【写真】『鹿楓堂よついろ日和』ミュージカル化 出演キャストたち
2013年に連載がスタートした『鹿楓堂よついろ日和』は、店主でお茶担当のスイ、ラテアート担当のぐれ、スイーツ担当の椿、料理担当のときたか、スペシャリストの4人が営む甘味処「鹿楓堂」を舞台としたハートフルストーリー。時に4人それぞれのバックストーリーを交えつつ、スイーツやお茶、カフェにまつわるエピソード、そして店を訪れるお客様に寄り添う温かな物語を描いた作品。
クリエイティブスタッフには、脚本・歌詞に、ミュージカル「ジョジョの奇妙な冒険 ファントムブラッド」や「十二国記 -月の影 影の海-」などで注目を集める元吉庸泰、作曲・音楽監督に、「8singers」の企画・作曲や朗読ミュージカル「光られし女ども」の音楽監督を担当し、その他様々なミュージカルにピアニストとして携わる西寿菜、演出に、ミュージカル俳優として「レ・ミゼラブル」マリウス役や「ミス・サイゴン」クリス役などで活躍し、演出家としてもオフ・ブロードウェイミュージカル「bare」などを手がける原田優一を迎えた。
キャストには、鹿楓堂の店主・スイ役に、ミュージカル「テニスの王子様 3rdシーズン」佐伯虎次郎役や、ミュージカル「刀剣乱舞」葵咲本紀 結城秀康役などで知られる二葉要（ふたば かなめ）。ときたか役に、ミュージカル「インサイド・ウィリアム」主演シェイクスピア役、舞台「日本三國」賀来泰明役の平野良、ぐれ役に舞台「『鬼滅の刃』其ノ伍 襲撃 刀鍛冶の里」鋼鐵塚蛍役、舞台「日本三國」長嶺士遼役の宇野結也。椿役に「レ・ミゼラブル」マリウス役、ミュージカル「屋根の上のバイオリン弾き」パーチック役などで知られる内藤大希が出演する。
さらに、スイの双子の兄・東極八京役には、スイ役・二葉要の双子の兄・二葉勇（ふたば ゆう）、八京を支える天才パティシエ・角崎役に松永一哉、天神さんなど鹿楓堂を支える常連客に畠中洋を迎え、ミュージカルで実力を発揮するキャストが集結。そのほか、常連客をアンサンブルキャストが支える。
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