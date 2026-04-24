宇多田ヒカル、創造の源を明かす「日常のあらゆることがインスピレーションになっています」

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宇多田ヒカルが、『GQ JAPAN』2026年6月号（5月1日発売）に初登場し、表紙を飾る。

■宇多田ヒカルにとってクリエイティビティは「問題解決」

あらたな視点と発想で、まだ見ぬ世界を創造する人々を讃えるグローバルプロジェクト「GQ クリエイティビティ・アワード 2026」の受賞者のひとりであり、『GQ JAPAN』初登場となる宇多田ヒカル。ロンドンと東京を行き来する多忙な宇多田の撮影は初春の東京で行われ、インタビューでは5月に最新曲「パッパパラダイス」をリリースする宇多田の創造力の源泉に迫った。

15歳でデビューした宇多田にとって、“日常”はこの十数年でようやく手に入れたものである。子どもができたことで変化した生活を振り返り、「日常のあらゆることがインスピレーションになっています」と創造の源を明かした。また、クリエイティビティは「問題解決」だという宇多田は、「必要な何かが足りない状態からその欠落をどう埋めるか──私はその“どうしたら作れるか”をずっと楽しんでいるんだと思います」と、日常の即興的な問題解決と音楽制作の本質を地続きと捉える自身の考えを語った。

メイン写真：『GQ JAPAN』2026年6月号表紙 Photographed by PICZO (C) 2026 Conde Nast Japan. All rights reserved.

■書籍情報

2026.05.01 ON SALE

『GQ JAPAN』2026年6月号

■リリース情報

2026.05.06 ON SALE

DIGITAL SINGLE「パッパパラダイス」

2026.06.24 ON SALE

ANALOG「パッパパラダイス」

2026.06.24 ON SALE

ANALOG『エキソドス（Exodus）』

2026.06.24 ON SALE

ANALOG『ディス・イズ・ザ・ワン（This Is The One）』

■関連リンク

宇多田ヒカル OFFICIAL SITE

https://www.utadahikaru.jp/