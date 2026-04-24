WEST.藤井流星、イケメン甥っ子顔出し公開「顔立ちそっくり」「最高の叔父」と話題
【モデルプレス＝2026/04/24】WEST.の藤井流星が4月22日、自身のInstagramを更新。甥っ子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】STARTOタレント「顔立ちそっくり」イケメン甥っ子公開
流星は「叔父さんやってきました」とつづり、写真や動画を投稿。「バイクショップで初めてのバイク 可愛過ぎたので共有します」と記し、ヘルメットを被り自転車に乗る甥の背中を押す姿や、甥を見守る姿を披露した。また「＃何回見ても面白可愛い」とハッシュタグを添えた動画では軽快に自転車を漕ぎながらもこけてしまう甥に思わず天を仰いでしまうショットを公開している。
この投稿に、妹でモデルの藤井夏恋から「可愛〜」「いい写真」とコメントがあり、流星も「やばいよな〜」と返答していた。また、ファンからは「甥っ子イケメンすぎ」「顔立ちそっくり」「叔父姿が見れて嬉しい」「ツインズ可愛い」「藤井家の平和な日常が見れて嬉しい」「キラキラアイドルとにこにこ叔父さんのギャップすごい」「最高の叔父さんですね」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】STARTOタレント「顔立ちそっくり」イケメン甥っ子公開
◆藤井流星、甥っ子とのプライベートショット公開
流星は「叔父さんやってきました」とつづり、写真や動画を投稿。「バイクショップで初めてのバイク 可愛過ぎたので共有します」と記し、ヘルメットを被り自転車に乗る甥の背中を押す姿や、甥を見守る姿を披露した。また「＃何回見ても面白可愛い」とハッシュタグを添えた動画では軽快に自転車を漕ぎながらもこけてしまう甥に思わず天を仰いでしまうショットを公開している。
◆藤井流星の投稿に反響
この投稿に、妹でモデルの藤井夏恋から「可愛〜」「いい写真」とコメントがあり、流星も「やばいよな〜」と返答していた。また、ファンからは「甥っ子イケメンすぎ」「顔立ちそっくり」「叔父姿が見れて嬉しい」「ツインズ可愛い」「藤井家の平和な日常が見れて嬉しい」「キラキラアイドルとにこにこ叔父さんのギャップすごい」「最高の叔父さんですね」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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