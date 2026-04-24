イスラエルのカッツ国防相がイランとの戦争の再開に言及した/Aggelos Nakkas/AFP/Getty Images

（CNN）イスラエルのカッツ国防相は23日、「イランを暗黒時代に戻す」準備ができているとの認識を示した。国防省で行われた情勢評価会議で述べた。イランとの戦争の再開に向けて意欲を表明した形だ。

「標的は特定している」とカッツ氏は明言。現状は米国が戦争再開の「ゴーサイン」を発するのを待っているところだとした。その上で「ハメネイ王朝の排除を完遂し、イランを暗黒時代に戻す」と述べた。

米国とイランによる新たな直接対話の機会は、双方の言動がエスカレートする中で不透明な状況にある。米国がイラン産原油を積んでいるとされる船舶を拿捕（だほ）する一方、イランはホルムズ海峡を事実上封鎖。両国とも譲歩する姿勢を見せていない。

「今回の攻撃はこれまでとは異なるものになる。一段と致命的で、最も痛ましい箇所に壊滅的な打撃を与えるだろう。それはただでさえ痛手を被っているイランのテロ政権にとっての追い打ちとなる。政権の基盤は揺るぎ、崩壊するだろう」（カッツ氏）

イスラエルはイランの最高指導者の多くを暗殺してきたが、イラン政権はこれまでのところ、最大級の打撃にも持ちこたえているように見える。