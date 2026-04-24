高齢女性運転の車アクセルとブレーキ踏み間違え「ズドーンと行ってしまった」　川に転落し女性搬送　静岡・浜松市

静岡・浜松市のコンビニ駐車場で22日、車が川に転落する事故が発生した。運転していた70代とみられる女性は、ブレーキとアクセルを踏み間違えたと話しているという。女性は近くにいた人に救出されたが、肩と首の痛みを訴え病院に搬送された。

70代とみられる高齢の女性

カメラが捉えたのは、ゆっくりとつり上げられる車。

バンパーがゆがみ、したたり落ちる大量の水が道路をぬらしている。

事故があったのは22日午後2時前。静岡・浜松市でコンビニの駐車場から車が川に転落した。

車を運転していたのは、70代とみられる高齢の女性だ。

運転女性の妹が一部始終を目撃

事故の原因は何だったのか。

運転していた女性の妹が一部始終を目撃していた。

運転していた女性の妹は「（駐車場に）止めようとして止まるのかなと思ったら、そのままブレーキとアクセルを間違えてズドーンって行ってしまった。（運転手本人が）言った」と話している。

川に転落した女性は近くにいた人に救出されたが、肩と首の痛みを訴え病院に運ばれたという。

（「イット！」4月23日放送より）