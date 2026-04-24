春の土用の過ごし方
今年の春の土用は4月17日〜5月4日。
土用とは特定の1日を示す歴日ではなく、四立（しりゅう＝立春・立夏・立秋・立冬）前の各季節の最後にあたる18日間のことをいい、2026年の立夏は5月5日ですので、春の土用は4月17日から5月4日までにあたります。
【関連記事】「脂質異常症」という症状をご存知ですか？
春の土用の特徴は・・・
春から夏への季節の移り変わりには、暖かさが徐々に暑さへと変化していきます。
日も長くなり、植物も繁茂しやすくなって緑がまぶしく、外が気持ちよく感じられます。
ですが、春の土用は疲れが一番出やすいタイミングでもあります。
新生活を迎えたり心機一転新しいことを始めたり、やる気に満ちる時期なのですが、頑張り過ぎてしまった人はゴールデンウィークが待ち遠しいほど疲労が蓄積していることもあります。
春を示す臓器は肝(肝臓)です。
春特有の疲れとゴールデンウィークの休みが重なって生活のリズムが崩れると肝が疲れて一気に自律神経が乱れ、五月病にもなってしまいがちに。
そこで連休の過ごし方がとても大切になります。
ゴールデンウィークを楽しみつつ体の疲れを回復させる日も作ると、気持ちのよい夏のスタートになりますよ。
[文：meilong スタッフ]
「東京・恵比寿で美容鍼灸,鍼灸治療をお探しならmeilongへ（https://www.meilong.jp/」
※健康、ダイエット、運動等の方法、メソッドに関しては、あくまでも取材対象者の個人的な意見、ノウハウで、必ず効果がある事を保証するものではありません。
meilong 院長・石川美絵（いしかわ・みえ）
大学では栄養学を学びテレビ局、IT企業、広告代理店などに勤務し、20代後半時の大きな人生の挫折から東洋医学の世界に出会う。鍼灸と漢方の奥深さに魅かれ鍼灸学校に入学し国家資格鍼灸師免許を取得。学生時代は40院の経営兼柔道整復師・鍼灸あん摩指圧マッサージ師でもある先生のアシスタントをし、国家資格取得後、北京中医薬大学卒でもある鍼灸30年の先生から技術を取得する。さらに美容鍼灸のパイオニアに師事し、世界で活躍する日本鍼灸の技術に刺激され研究を重ねる。さらに200件以上の治療院・クリニック・スパ・エステなどを周る。ホテル椿山荘の鍼灸治療施設「KENBITOKYO」、「東方健美」へ勤務した後、2014年、四谷に紹介制治療院Meilongを開業。
世に鍼灸を広めたく2015年meilong恵比寿院をオープンし、続けて2017年meilong恵比寿mana院をオープン。2019年meilong銀座院もオープン。
千葉大学医学部附属病院の和漢診療科での研修、漢方医、各専門分野の医師との連携もし日々、情報交換、学会への参加も努めている。また自分自身が不妊治療をし鍼灸と漢方も併用し子を授かったが途中、死産分娩を経験している事、さらに不育症からの妊娠を維持する為の体験、知識もあり不妊治療にも寄り添いたいという想いも強い。世の頑張っている女性の一番の味方でありたいと思っている。