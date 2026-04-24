今年の春の土用は4月17日〜5月4日。

土用とは特定の1日を示す歴日ではなく、四立（しりゅう＝立春・立夏・立秋・立冬）前の各季節の最後にあたる18日間のことをいい、2026年の立夏は5月5日ですので、春の土用は4月17日から5月4日までにあたります。

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春の土用の特徴は・・・

春から夏への季節の移り変わりには、暖かさが徐々に暑さへと変化していきます。

日も長くなり、植物も繁茂しやすくなって緑がまぶしく、外が気持ちよく感じられます。

ですが、春の土用は疲れが一番出やすいタイミングでもあります。

新生活を迎えたり心機一転新しいことを始めたり、やる気に満ちる時期なのですが、頑張り過ぎてしまった人はゴールデンウィークが待ち遠しいほど疲労が蓄積していることもあります。