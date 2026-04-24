内外装をスポーティにアップグレード

例年、年明け1月に開催され国内外から多くの来場者が押し寄せるカスタムの祭典「東京オートサロン」。

その会場ではカスタムカーはもちろん、メーカー各社から様々な新型モデルが初公開されます。

【画像】超カッコいい！ これがスバルの特別仕様車「インプレッサSTIパフォーマンス」です！ 画像で見る（25枚）

2026年1月9日から11日にかけて幕張メッセで開催された「東京オートサロン2026」で公開されたスバルの特別仕様車「インプレッサ STI Performance Edition」もそうした中の一台となっています。

ベースとなるのは、6代目となる現行「インプレッサ」の「ST」および「ST-H」グレードです。日常的な使用シーンで広く支持されているこれらのグレードをベースに、「もっと身近に、カジュアルにスポーティを楽しんでほしい」という開発コンセプトのもとに仕立てられた1台です。

同モデル最大の魅力は、モータースポーツの現場で長年にわたって磨き上げられてきた STI パーツが標準装備されている点にあります。

エクステリアにはフロントアンダースポイラーをはじめとするエアロパーツが採用されており、空気の流れを整えることでデザイン面の訴求だけでなく、走行時の操縦安定性も高めています。また、STI ロゴ入りのルーフスポイラーも、本モデルならではの専用装備として注目を集めています。

外観のスタイリングは、好評を博した「Style Edition」の構成を踏襲しつつ、さらに精悍な印象へと仕上げられています。フロントグリルバー、フォグランプカバー、ドアミラーをブラック塗装で統一することで、引き締まったスポーティな外観を実現しています。



インテリアには、ブラックとレッドを組み合わせた専用シートが採用され、プッシュエンジンスイッチにもレッドが配されています。随所に散りばめられた赤いアクセントが、乗り込むたびにドライバーの気持ちを高めてくれます。

ハンドリング性能の向上に寄与しているのが、定評ある「フレキシブルタワーバー」の装着です。ステアリング操作への応答性が高まることで、クルマとの一体感が生まれ、ドライバー自身が「運転がうまくなった」と感じられるような走りを引き出します。

グレード展開は、ライフスタイルや好みに合わせて選べる4種類が用意されています。2リッターガソリンモデルをベースとした基本パッケージ「ST Performance Edition」、電動ユニットによる軽快な走りが魅力の 2リッターL e-BOXER モデル「ST-H Performance Edition」、ガソリンモデルに中央2本出しのSTI パフォーマンスマフラーなどを加えた「ST Performance Edition Plus」、そして e-BOXER モデルにフルパッケージを組み合わせた最上位仕様「ST-H Performance Edition Plus」という構成です。

ボディカラーは、ベースグレード同様となる有償色を含めた7色が用意され、価格（消費税込）は、ST STI Performance Editionがベース車のプラス55万4070円高の356万8070円、ST-H STI Performance Editionがベース車のプラス40万70円高の377万1570円と、お得感のある価格設定になっています（“Plus”グレードはそれぞれ14万2230円プラス）。

スポーティな走りをより身近に楽しみたいというユーザーにとって、現実的な選択肢となりそうです。