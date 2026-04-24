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【意外と知らない】赤ちゃんの成長発達、焦って「寝返り練習」はNG？助産師が促し方を解説

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YouTubeチャンネル「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」が「【遊びながらOK】成長遅れてるかも…赤ちゃんに効果的な運動発達の促し方」を公開した。赤ちゃんの成長発達に対する親の不安を取り上げ、無理なトレーニングは控えるべきだという見解と、唯一推奨できる「うつ伏せ寝」の効果について解説している。



我が子の首すわりや寝返りが遅いと、親は「座る練習や寝返りの練習をした方がいいのか」と悩みがちだ。しかし、12人産んだHISAKOさんは、脳と運動機能が連動していない状態で無理に練習させると「不自然な筋肉が発達してしまう」「負担がかかる」と指摘。特別なトレーニングは「一切いりません」と語る。



その上で、唯一やってもいい運動として「うつ伏せ寝」を挙げた。うつ伏せにして腕を前に出し、首を横に向けることで、赤ちゃんは自ら首を持ち上げようとする。この動きが首や背中の筋肉を鍛え、「全ての運動発達の土台になります」と説明した。



一方で、うつ伏せ寝も決して必須ではないと強調する。体力向上のためのスイミングが全員に必須ではないのと同じように、特別なことをしなくても日常生活の中で運動機能は自然に発達していくという。実践する場合は、窒息やSIDS（乳幼児突然死症候群）を防ぐため、「絶対に目を離さない」「硬いマットの上で行う」「うつ伏せのまま寝かせない」というルールを厳守するよう強く呼びかけた。



最後に、極端な動きの左右差がある場合や、生後5ヶ月になっても首がすわらないケースでは受診を検討すべきとしつつも、基本的には脳の伝達回路が繋がるのを「ひたすら待ってあげる」ことが、最大のサポートであると締めくくった。