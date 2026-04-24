ほぼ「ハイブリッド専用ミニバン」へ大幅進化した「新ヴォクシー」

2026年4月10日、トヨタはファミリー層を中心に高い人気を誇るミドルサイズミニバン「ヴォクシー」の一部改良モデルを発表しました。

発売は同年5月6日より全国の販売店で開始される予定です。なお、福祉車両のウェルキャブ仕様については、5月中旬頃の発売が予定されています。

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今回の改良では、内外装のデザイン刷新に加え、パワートレインのラインナップ見直しや快適装備の拡充が行われ、ミニバンとしての完成度をさらに高めています。

なかでも最大のトピックは、パワートレインの整理です。

カーボンニュートラル社会の実現を見据え、これまで設定されていた2リッターガソリンエンジン車が、ウェルキャブ仕様を除いてラインナップから廃止され、1.8リッターハイブリッド車のみに統一されました。

これによりヴォクシーは、高い環境性能と優れた燃費性能を備えた実質的な「ハイブリッド専用ミニバン」として新たなスタートを切ることになります。

エクステリアでは、ヴォクシーならではの押し出しの強いフロントフェイスがより洗練されました。

フロントグリルの本体部分がブラック加飾に変更され、引き締まった表情を演出しています。

新色「ニュートラルブラック」を選んだ場合はグリルガーニッシュもブラック加飾となり、ボディ全体との一体感がさらに高まりました。

ヘッドランプ周りも目元を強調するスタイリッシュなデザインへと刷新されており、全車にマニュアルレベリング機能付きリフレクター式LEDヘッドランプとLEDターンランプ、デイライト機能付きLEDクリアランスランプが標準装備されます。

上級グレードの「S-Z」にはオートレベリング機能付きプロジェクター式LEDヘッドランプをメーカーオプションとして設定。17インチアルミホイールも切削光輝にブラック塗装とダーククリアを組み合わせた仕様に変更され、精悍さが一段と増しました。

インテリアもスポーティさと上質感が大きく引き上げられています。

全グレード共通の変更として、シフトノブやウィンドウスイッチ周りのパネルがピアノブラック塗装に変更されました。

上級グレードの「S-Z」では、メーターフードが表皮巻きのステッチ加工となるほか、インストルメントパネルへのステッチ追加や一部へのスエード調表皮の採用、シート表皮のデザイン変更、ドアトリムへのステッチ追加とスエード調表皮の採用など、手や視線が触れる各所の質感が大幅に高められています。

機能面でも実用性が向上しました。

メーターパネルの液晶部分が大型化され、「S-Z」では従来の7インチから12.3インチへ、「S-G」では4.2インチから7インチへとそれぞれ拡大されています。

前後方ドライブレコーダーは「S-Z」に標準装備、「S-G」にメーカーオプションとして新たに設定されました。

また、ワンタッチスイッチ付きデュアルパワースライドドアが「S-G」グレードにも標準装備として追加されており、日常の利便性を求めるファミリー層には嬉しい改良といえます。

走りの質感も着実に磨かれています。

ショックアブソーバーの減衰力が最適化されたことで路面からの突き上げがマイルドになり、乗り心地が改善されました。

ノイズの侵入経路に防音材を最適配置することで、車内の静粛性も一段と高められています。

また、E-Four（ハイブリッド4WD）車にはドライブモードセレクトに「SNOW EXTRAモード」が追加され、雪道などでの走行安定性も向上しています。

ボディカラーには新色「ニュートラルブラック」と「アーバンロック」が追加され、「プラチナホワイトパール」と合わせて全3色のラインナップとなりました。

改良版の新たなヴォクシー、車両価格（消費税込み）は375万1000円から438万200円となっています。

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ハイブリッド専用化による環境性能の向上と、内外装の質感アップ・装備の充実を同時に実現した新型ヴォクシー。

ミドルサイズミニバン市場において、さらなる存在感を示してくれそうです。