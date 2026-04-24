【一瞬で完了】LINEで友だちの連絡先をかんたんに教える方法をLINE専門家ひらい先生が完全解説！
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
LINE専門家のひらい先生が、自身のYouTubeチャンネル「ひらい先生のらくらくLINE教室」で「【一瞬で完了】LINEで友だちの連絡先をかんたんに教える方法」と題した動画を公開。友人や知人の連絡先を、別の友人にLINEで簡単に教える方法を紹介した。
友人を紹介する際、相手のLINE IDを伝えたり、QRコードのスクリーンショットを送ったりと、少し手間がかかることがある。ひらい先生は、多くの人が見落としがちな、あるボタンを使うことでこの作業が一瞬で完了すると指摘する。
まず、連絡先を教えたい相手とのトーク画面を開く。次に、ひらい先生が「これ皆さん使ったことあります？」と問いかけるのが、画面の左下にある「＋（プラス）」ボタンだ。普段メッセージやスタンプを送る入力欄の横に表示されているこのボタンに、連絡先を簡単に共有する機能が隠されているという。
氏は「この左下に実はプラスボタンがあるんですね」と述べ、このボタンをタップすることで連絡先を送るためのメニューが表示されると説明した。この機能を使えば、自分のLINEに登録されている友人の連絡先を、カード形式で相手に直接送ることができる。
友人を紹介する機会が多い人にとって、この方法は非常にスマートで効率的だ。連絡先交換の手間を大幅に短縮できるこの便利機能を、一度試してみてはいかがだろうか。
友人を紹介する際、相手のLINE IDを伝えたり、QRコードのスクリーンショットを送ったりと、少し手間がかかることがある。ひらい先生は、多くの人が見落としがちな、あるボタンを使うことでこの作業が一瞬で完了すると指摘する。
まず、連絡先を教えたい相手とのトーク画面を開く。次に、ひらい先生が「これ皆さん使ったことあります？」と問いかけるのが、画面の左下にある「＋（プラス）」ボタンだ。普段メッセージやスタンプを送る入力欄の横に表示されているこのボタンに、連絡先を簡単に共有する機能が隠されているという。
氏は「この左下に実はプラスボタンがあるんですね」と述べ、このボタンをタップすることで連絡先を送るためのメニューが表示されると説明した。この機能を使えば、自分のLINEに登録されている友人の連絡先を、カード形式で相手に直接送ることができる。
友人を紹介する機会が多い人にとって、この方法は非常にスマートで効率的だ。連絡先交換の手間を大幅に短縮できるこの便利機能を、一度試してみてはいかがだろうか。
関連記事
意外と知らない？友だちが使うLINEスタンプを簡単に入手する裏ワザ
初心者の8割が知らない！LINE友だち追加“全ルート”を LINE専門家ひらい先生が完全解説
【今さら聞けない】LINEで離れた人と友達になるための準備、実は間違っている？
チャンネル情報
■取材・コラボ・お仕事のご依頼はこちら info@hira-line.com