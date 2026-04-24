この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

LINE専門家のひらい先生が、自身のYouTubeチャンネル「ひらい先生のらくらくLINE教室」で「【一瞬で完了】LINEで友だちの連絡先をかんたんに教える方法」と題した動画を公開。友人や知人の連絡先を、別の友人にLINEで簡単に教える方法を紹介した。

友人を紹介する際、相手のLINE IDを伝えたり、QRコードのスクリーンショットを送ったりと、少し手間がかかることがある。ひらい先生は、多くの人が見落としがちな、あるボタンを使うことでこの作業が一瞬で完了すると指摘する。

まず、連絡先を教えたい相手とのトーク画面を開く。次に、ひらい先生が「これ皆さん使ったことあります？」と問いかけるのが、画面の左下にある「＋（プラス）」ボタンだ。普段メッセージやスタンプを送る入力欄の横に表示されているこのボタンに、連絡先を簡単に共有する機能が隠されているという。

氏は「この左下に実はプラスボタンがあるんですね」と述べ、このボタンをタップすることで連絡先を送るためのメニューが表示されると説明した。この機能を使えば、自分のLINEに登録されている友人の連絡先を、カード形式で相手に直接送ることができる。

友人を紹介する機会が多い人にとって、この方法は非常にスマートで効率的だ。連絡先交換の手間を大幅に短縮できるこの便利機能を、一度試してみてはいかがだろうか。

YouTubeの動画内容

00:01

LINEで連絡先を簡単に教える方法
00:18

連絡先を送る相手のトーク画面を開く
00:47

見落としがち？トーク画面の「＋ボタン」

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