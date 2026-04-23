水沢エレナ「急遽つくった」エビチリ公開「見るからにぷりぷりで美味しそう」「下処理教えてほしい」の声
【モデルプレス＝2026/04/23】女優でモデルの水沢エレナが4月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのエビチリを公開した。
【写真】34歳女優「見るからにぷりぷり」こだわり手料理
水沢は「エビチリが食べたくて 急遽つくったので、用意が甘く、ソースがちょっと足りませんでしたー。笑 でもふと思い下処理の仕方を変えたら今までで一番ぷりぷりに仕上がりました！」とコメント。白い器に盛りつけられた手作りのエビチリを公開し、「料理は本当に楽しい！」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「下処理教えてほしい」「見るからにぷりぷりで美味しそう」「急遽エビチリ作れるってすごい」「料理上手」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】34歳女優「見るからにぷりぷり」こだわり手料理
◆水沢エレナ、手作りエビチリ公開
水沢は「エビチリが食べたくて 急遽つくったので、用意が甘く、ソースがちょっと足りませんでしたー。笑 でもふと思い下処理の仕方を変えたら今までで一番ぷりぷりに仕上がりました！」とコメント。白い器に盛りつけられた手作りのエビチリを公開し、「料理は本当に楽しい！」とつづっている。
◆水沢エレナの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「下処理教えてほしい」「見るからにぷりぷりで美味しそう」「急遽エビチリ作れるってすごい」「料理上手」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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