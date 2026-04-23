ガンダム×NEW ERA、コラボキャップ発売へ マフティー、シャア、ジオン公国の3モデル
バンダイ ライフスタイル事業部では、ガンダムの世界観を取り入れたアパレルショップ「STRICT-G」で5月16日より、『機動戦士ガンダム』『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』と、スポーツ・ライフスタイルのグローバルブランド「NEW ERA」とのコラボキャップを発売する。
【写真多数】かっこいい…ガンダム×NEW ERAコラボキャップ3種類の全貌
同モデルは、NEW ERAのスナップバックキャップの基本モデル「9FIFTY」をベースに、フロントに各マークをシンプルな刺繍であしらったデザイン。独自の高さと幅のあるフォルムに加え、好みに合わせて曲げてカスタマイズできるフラットバイザーが特徴となっている。アジャスタブル仕様でサイズ調整が可能となっている。
店頭発売に先駆け、バンダイナムコグループ公式ショッピングサイト「プレミアムバンダイ」内「STRICT-G Online Store」で、きょう23日より、予約販売も開始する。
■商品概要
種類：マフティー / シャア・アズナブル / ジオン公国軍
価格：各6600円（税込）（送料・手数料別途）
商品サイズ：約57.7-61.5センチ
商品素材：本体・つば部分：ポリエステル100%、つば裏部分：綿100%、刺しゅう糸：ポリエステル100%
【写真多数】かっこいい…ガンダム×NEW ERAコラボキャップ3種類の全貌
同モデルは、NEW ERAのスナップバックキャップの基本モデル「9FIFTY」をベースに、フロントに各マークをシンプルな刺繍であしらったデザイン。独自の高さと幅のあるフォルムに加え、好みに合わせて曲げてカスタマイズできるフラットバイザーが特徴となっている。アジャスタブル仕様でサイズ調整が可能となっている。
■商品概要
種類：マフティー / シャア・アズナブル / ジオン公国軍
価格：各6600円（税込）（送料・手数料別途）
商品サイズ：約57.7-61.5センチ
商品素材：本体・つば部分：ポリエステル100%、つば裏部分：綿100%、刺しゅう糸：ポリエステル100%