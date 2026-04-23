『本当に面白いマンガ100選』2026年版が発表 「令嬢・聖女・悪役令嬢マンガ」が根強い人気【各ジャンル1位一覧】
総合電子書籍ストア「ブックライブ」にて、『読者が選ぶ、本当に面白いマンガ100選【2026年版】』が23日、発表された。
【画像】強すぎる！3年連続ジャンル1位を獲得した『薬屋のひとりごと』（サンデーGX版）
「2026年の今読んでほしい！」「本当に面白い！」「オススメしたい！」作品をテーマに、ブックライブユーザーにアンケートを実施し、投票された上位100作品を【令嬢・聖女・悪役令嬢マンガ】、【バトル・アクションマンガ】、【ファンタジーマンガ】、【異世界・転生マンガ】【学園・青春マンガ】【ヒューマンドラママンガ】など、9個のテーマに分けて各ジャンルごとにランキング化。
「令嬢・聖女・悪役令嬢マンガ」1位は『悪役令嬢の中の人〜断罪された転生者のため嘘つきヒロインに復讐いたします〜』。2024年版で同ジャンル内1位を獲得、2025年版では3位にランクインした本作が、2026年版で再び首位に返り咲いた。“本物の悪役令嬢”による苛烈な復讐劇が根強い支持を集める。「令嬢・聖女・悪役令嬢マンガ」は、2025年版に続き2026年版でも100選内で最多ジャンルとなり、100作品のうち20作品を占める結果となった。
「異世界・転生マンガ」1位は『あなたのお城の小人さん 〜御飯下さい、働きますっ〜』。メディア化作品を含む人気作を抑えて初の1位を獲得。小さな主人公が異世界で居場所を築いていく愛らしさに、「本当の娯楽漫画」との口コミも。
「ミステリ・サスペンス・ホラーマンガ」1位は『薬屋のひとりごと〜猫猫の後宮謎解き手帳〜』。2024年版・2025年版に続き3年連続で首位を守った。今年10月にはテレビアニメ第3期（第1クール）、12月には劇場版の公開も控える人気シリーズ。
■読者が選ぶ、本当に面白いマンガ100選【2026年版】
各ジャンル1位
【令嬢・聖女・悪役令嬢マンガ】 悪役令嬢の中の人〜断罪された転生者のため嘘つきヒロインに復讐いたします〜
【バトル・アクション】 鬼滅の刃
【ファンタジーマンガ】 葬送のフリーレン
【異世界・転生マンガ】 あなたのお城の小人さん 〜御飯下さい、働きますっ〜
【学園・青春マンガ】 薫る花は凛と咲く
【ヒューマンドラママンガ】 3月のライオン
【スポーツマンガ】 ハイキュー!!
【ミステリ・サスペンス・ホラーマンガ】 薬屋のひとりごと〜猫猫の後宮謎解き手帳〜
【恋愛・ラブコメマンガ】 太陽よりも眩しい星
【画像】強すぎる！3年連続ジャンル1位を獲得した『薬屋のひとりごと』（サンデーGX版）
「2026年の今読んでほしい！」「本当に面白い！」「オススメしたい！」作品をテーマに、ブックライブユーザーにアンケートを実施し、投票された上位100作品を【令嬢・聖女・悪役令嬢マンガ】、【バトル・アクションマンガ】、【ファンタジーマンガ】、【異世界・転生マンガ】【学園・青春マンガ】【ヒューマンドラママンガ】など、9個のテーマに分けて各ジャンルごとにランキング化。
「異世界・転生マンガ」1位は『あなたのお城の小人さん 〜御飯下さい、働きますっ〜』。メディア化作品を含む人気作を抑えて初の1位を獲得。小さな主人公が異世界で居場所を築いていく愛らしさに、「本当の娯楽漫画」との口コミも。
「ミステリ・サスペンス・ホラーマンガ」1位は『薬屋のひとりごと〜猫猫の後宮謎解き手帳〜』。2024年版・2025年版に続き3年連続で首位を守った。今年10月にはテレビアニメ第3期（第1クール）、12月には劇場版の公開も控える人気シリーズ。
■読者が選ぶ、本当に面白いマンガ100選【2026年版】
各ジャンル1位
【令嬢・聖女・悪役令嬢マンガ】 悪役令嬢の中の人〜断罪された転生者のため嘘つきヒロインに復讐いたします〜
【バトル・アクション】 鬼滅の刃
【ファンタジーマンガ】 葬送のフリーレン
【異世界・転生マンガ】 あなたのお城の小人さん 〜御飯下さい、働きますっ〜
【学園・青春マンガ】 薫る花は凛と咲く
【ヒューマンドラママンガ】 3月のライオン
【スポーツマンガ】 ハイキュー!!
【ミステリ・サスペンス・ホラーマンガ】 薬屋のひとりごと〜猫猫の後宮謎解き手帳〜
【恋愛・ラブコメマンガ】 太陽よりも眩しい星
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