話題の大阪駅前「タイムアウトマーケット大阪」新店舗第1弾ラインナップ＆GMがメッセージ 「人類みな麺類」の新業態など【全文】
JR大阪駅前「グラングリーン大阪」南館にアジア初進出し、話題を集めるフード＆カルチャーマーケット「タイムアウトマーケット大阪」は23日、新たなフェーズに入るとし、5月以降にオープンする新店舗ラインナップ第1弾を発表シアt。
【写真】DJミュージックも楽しめる空間…タイムアウトマーケット大阪
タイムアウトマーケット大阪は、“街のいま”を編集し続けるフードマーケット。55年以上にわたって世界350都市以上の“都市のベスト”を編集してきたシティメディア「タイムアウト」の視点で、大阪の食シーンをキュレーションしている。2025年5月、グラングリーン大阪・南館の地下1階にオープンした。
5月以降、新たな店舗が順次オープン。5月1日には、大阪・西中島の人気ラーメン店「人類みな麺類」と酒ソムリエ・赤星慶太氏による新業態「天命」、6月初旬には大阪を代表するタイ料理レストラン「クンテープ」が新たなスタイルで登場する。
「いずれも、いまの大阪で出会うべき一軒として選び抜いた顔ぶれです。タイムアウトマーケット大阪2年目の新たな展開に、ご期待ください」と呼びかける。その他区画も、夏にかけてのオープンに向けて準備中だという。
ジェネラルマネージャー・仁科拓也氏は「タイムアウトマーケット大阪は、完成された商業施設ではなく、“編集し続けるメディア”です」と表現し、メッセージを寄せた。
■タイムアウトマーケット大阪 ジェネラルマネージャー・仁科拓也
「この1年、マーケットを育ててくれたのは、ここから巣立っていった一軒一軒でもあります。その挑戦があったからこそ、次の挑戦が生まれる。卒業していった店にも、これから迎える店にも、私たちは同じ敬意を持って向き合っています。
街のトレンドは、1年で確実に変わります。新しい才能が現れ、評価が更新され、人の流れも移り変わる。そのダイナミズムこそが、都市の魅力です。
1年という契約単位は、街のスピードに追随するためのものです。いま最高の一皿を、いまのお客様へ届ける。それがタイムアウトマーケットの約束であり、編集し続けるメディアとしての責任です。
長く愛されてきた味も、新しく評価される才能も、その時の大阪にふさわしい形で共存させていく。変わり続けることそのものが、タイムアウトマーケットの価値です。
タイムアウトマーケット大阪を、この街の"いま"を楽しんでいただける場所であり続けさせること。それが、私たちの仕事です」
■新店舗情報（1）
「天命 〜人類みな麺類 × 酒ソムリエ 赤星慶太〜」（2026年5月1日オープン）ラーメン・日本酒
大阪・西中島発の人気ラーメン店「人類みな麺類」が、酒ソムリエ・赤星慶太氏とタッグを組んだ新ブランド「天命」が 2026年5月1日オープン。出汁を使わず“水と醤油”のみで仕上げた一杯に、日本酒のペアリングを重ねることで、一杯のラーメンを「圧巻」の体験へと昇華させる。「最初の一杯」から「締めの体験」まで、すべてが計算し尽くされた、唯一無二の食の旅を。
■新店舗情報（2）
「クンテープ」（2026年6月初旬オープン）タイ料理
大阪を代表する、タイ料理の人気店が出店。タイムアウトマーケット大阪では、複数の料理から選べるセットスタイルのランチを日替わりで展開。本店で人気のマンゴースイーツやドリンクも登場予定。気軽さと本格感を兼ね備えた一軒。
【写真】DJミュージックも楽しめる空間…タイムアウトマーケット大阪
タイムアウトマーケット大阪は、“街のいま”を編集し続けるフードマーケット。55年以上にわたって世界350都市以上の“都市のベスト”を編集してきたシティメディア「タイムアウト」の視点で、大阪の食シーンをキュレーションしている。2025年5月、グラングリーン大阪・南館の地下1階にオープンした。
「いずれも、いまの大阪で出会うべき一軒として選び抜いた顔ぶれです。タイムアウトマーケット大阪2年目の新たな展開に、ご期待ください」と呼びかける。その他区画も、夏にかけてのオープンに向けて準備中だという。
ジェネラルマネージャー・仁科拓也氏は「タイムアウトマーケット大阪は、完成された商業施設ではなく、“編集し続けるメディア”です」と表現し、メッセージを寄せた。
■タイムアウトマーケット大阪 ジェネラルマネージャー・仁科拓也
「この1年、マーケットを育ててくれたのは、ここから巣立っていった一軒一軒でもあります。その挑戦があったからこそ、次の挑戦が生まれる。卒業していった店にも、これから迎える店にも、私たちは同じ敬意を持って向き合っています。
街のトレンドは、1年で確実に変わります。新しい才能が現れ、評価が更新され、人の流れも移り変わる。そのダイナミズムこそが、都市の魅力です。
1年という契約単位は、街のスピードに追随するためのものです。いま最高の一皿を、いまのお客様へ届ける。それがタイムアウトマーケットの約束であり、編集し続けるメディアとしての責任です。
長く愛されてきた味も、新しく評価される才能も、その時の大阪にふさわしい形で共存させていく。変わり続けることそのものが、タイムアウトマーケットの価値です。
タイムアウトマーケット大阪を、この街の"いま"を楽しんでいただける場所であり続けさせること。それが、私たちの仕事です」
■新店舗情報（1）
「天命 〜人類みな麺類 × 酒ソムリエ 赤星慶太〜」（2026年5月1日オープン）ラーメン・日本酒
大阪・西中島発の人気ラーメン店「人類みな麺類」が、酒ソムリエ・赤星慶太氏とタッグを組んだ新ブランド「天命」が 2026年5月1日オープン。出汁を使わず“水と醤油”のみで仕上げた一杯に、日本酒のペアリングを重ねることで、一杯のラーメンを「圧巻」の体験へと昇華させる。「最初の一杯」から「締めの体験」まで、すべてが計算し尽くされた、唯一無二の食の旅を。
■新店舗情報（2）
「クンテープ」（2026年6月初旬オープン）タイ料理
大阪を代表する、タイ料理の人気店が出店。タイムアウトマーケット大阪では、複数の料理から選べるセットスタイルのランチを日替わりで展開。本店で人気のマンゴースイーツやドリンクも登場予定。気軽さと本格感を兼ね備えた一軒。