オリックスは２４、２５日の日本ハム戦（京セラＤ）を「キャンプ地みやざきシリーズ」として開催する。宮崎市観光協会の観光誘致課の中尾哲也さん、野添壱星さんが２３日、大阪市北区の報知新聞大阪本社を訪問し「宮崎の特産品を来場者の方々に味わっていただきたいと思っています。ぜひ球場でキャンプ地の空気、雰囲気をお楽しみ下さい」と呼びかけた。

試合前にはオリックス、日本ハムの両球団に宮崎の特産品が贈呈され、球場周辺はキャンプ地オリジナルのぼり旗で盛り上げる。４番ゲート内の場内ブースではＪＡみやざき宮崎中央産の完熟マンゴーの試食会を実施し、旬の野菜などとともに販売。ドーム内レストラン（スターダイナー、クラブスタジアム、ＪＣＢオリジナルラウンジ）では、地元の農産物を使用したメニューを提供する。

２５日の始球式には宮崎出身で舞台、ミュージカルで活躍中の佐藤信長が登場。「野球経験はありませんが、経験者の役者仲間にスパルタで鍛えてもらいました。人生にまたとないこの貴重な機会、全力で挑ませていただきます」と意気込んだ上で「宮崎の魅力もたくさん感じていただきたいです！ 宮崎出身の私が自信を持っておすすめする特産品も、ぜひ召し上がってみてください。ほっぺが落ちること間違いなしです」とコメントを寄せた。スタメンキッズは同市の少年野球チーム「住吉ベースボールクラブ」の子どもたちが務める。

また各日、入場者１万人に配布するサンプリングバッグには宮崎のイベント情報などを掲載したオリジナルパンフレットを同封。ラッキーカードが同封されていた来場者には完熟マンゴー、宮崎特産品セットなどをプレゼントする。詳しくは球団ＨＰに掲載されている。