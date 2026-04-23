【パラノマサイト Alt FILE23 本所にゃにゃ不思議 powered by Catripすみだ】 開始日：5月2日 開催エリア：錦糸町・両国エリア周辺 専用謎解きキット「招キット」：2,800円

スクウェア・エニックスは、「Catrip」シリーズの最新作「パラノマサイト Alt FILE23 本所にゃにゃ不思議 powered by Catripすみだ」を、JR東日本の協力のもと、パラノマサイトの舞台である東京都墨田区で5月2日より開始する。企画制作は謎解き制作団体「よだかのレコード」。

本作品は、ホラーミステリーADV「パラノマサイト FILE23 本所七不思議」（以下パラノマサイト）とコラボレーションしたイマーシブミステリーウォーク。プレーヤーは、専用の謎解きキット「招キット」とスマートフォン（LINE）を使って、キャラクターとの会話やストーリー、謎解きを楽しみながら、現実のすみだの街（錦糸町・両国エリア）を巡る。「招キット」の価格は2,800円。5月2日よりJR錦糸町駅、両国駅のNewDays、スクウェア・エニックス e-STOREなどで販売される。

「パラノマサイト Alt FILE23 本所にゃにゃ不思議 powered by Catripすみだ」概要

開始日：5月2日（土）

開催エリア：錦糸町・両国エリア周辺

参加人数：1人～

推奨プレイ時間帯：10時～20時

所要時間：約4～5時間

必要なもの：専用の謎解きキット「招キット」、スマートフォン、LINEアプリ、インターネット環境（※交通費、通信費はお客様のご負担となります。）

【“リアルすみだ”で「パラノマサイト」】

錦糸町駅前で目覚めた記憶喪失の主人公。人語を解するフシギなネコ「ニャロ吉」とともに、本所七不思議が伝わるすみだの街で、怪異や謎解きに挑むことに……。さらに行く道々で「パラノマサイト」の個性豊かなキャラクターたちに出会い、自身の記憶と街の秘密に迫る、壮大な物語に巻き込まれていく。

怪異の旅へ誘う謎解きキット「招キット」

「招キット」の中に入っている冊子やアイテムを使いながら、街中のヒントを読み解き、LINEでキャラクターと会話することで、物語が進行していく。

発売日：5月2日（土）

販売場所：JR錦糸町駅、両国駅のNewDays、スクウェア・エニックス e-STOREなど

価格：2,800円

【「パラノマサイト」ポップアップショップでも「招キット」を販売決定】

開催期間：5月2日（土）～5月24日（日）

場所：錦糸町マルイ 7階

「パラノマサイト」シリーズのポップアップショップ「超常ストアIII」でも「招キット」が販売されることが決定した。

ショップには、「パラノマサイト FILE38 伊勢人魚物語」の新グッズや、「パラノマサイト FILE23 本所七不思議」関連グッズがラインナップ。税込3,000円以上の購入で1会計につき1回、オリジナルグッズ等が当たる抽選会にも参加できる。

※「招キット」も抽選対象商品です。

※ エポスカードをご利用、またはご提示（※ご提示の場合は現金払いのみ）で、さらに「プラス1回」抽選に参加できる。

□特設サイト

クーポンゲットで旅をお得に

本作品は、JR東日本の「JRE WALLET」と連携しており、謎を解きながらエリアを進んでいくと、近隣の提携施設で使えるお得な「デジタルクーポン」を獲得できる。

「特製メインビジュアルポスター」プレゼントキャンペーンも実施

「パラノマサイト Alt FILE23 本所にゃにゃ不思議 powered by Catripすみだ」の公開を記念して、メインビジュアルをデザインした特製ポスターが当たるキャンペーンが、Catrip公式Xにて実施される。応募期間は5月24日23時59分まで。

【参加方法】

公式X（@Catrip_PR）をフォローし、対象ポストに「#本所にゃにゃ不思議」を付けて引用リポストする。

【賞品】

抽選で5名様に本作品のメインビジュアルをデザインした特製ポスターをプレゼント。

□公式X

(C) SQUARE ENIX