100均グッズ使えば簡単だよ！「実はお手入れサボってる…」って人に教えたい！便利なケア商品

メイクブラシのお手入れって大変！洗ってしまうと乾くまでに時間がかかり、使いたいときに使えないなんてことも。そこで活躍するのが、ダイソーのメイク用品売り場で見つけたお手入れシート。ウェットティッシュタイプで、拭くだけで表面の汚れを落とせるんです！日々のお手入れにぴったりなので、必見ですよ。

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商品情報

商品名：＆．メイクブラシクリーナーシート（30枚）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：200mm×150mm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4582364524614

これ天才じゃない？！ズボラさん必見のメイクブラシ用クリーナーシート

仕上がりはきれいだとわかっていても、お手入れが面倒なメイクブラシ。ズボラな筆者にとっては清潔に使い続ける自身がなく、せっかく買ったのに持て余してしまっていました。

そこで出会ったのが、ダイソーの『＆．メイクブラシクリーナーシート（30枚）』。水や洗剤は不要で、ふき取るだけでメイクブラシの表面の汚れをオフすることができるんです！

シートのサイズは200mm×150mm。30枚入りなので、毎日使ったとしても約1ヶ月ももちます。110円（税込）とお安いので、消耗品としてコスパが高いのは助かりますね。

サッと拭くだけでキレイに！デイリーのお手入れにぴったりなアイテム

使い方はシンプルで、シートを広げたら、その上でブラシをやさしく動かしながらふき取るだけです。あくまでも表面に残ったパウダーや色汚れをサッと取り除く程度。

内部に入り込んでしまった汚れを落とすのには不向きですが、その日のうちにある程度キレイにするという日々のお手入れにぴったりです。

ふき取った後は少ししっとりしますが、すぐに乾くので次に使うときにはキレイに！1本のブラシに対してシートを1〜2枚使い切るイメージでしっかりとふき取ると、色がほとんどつかないレベルまでキレイになりました。

今回お手入れしたチークブラシは2枚必要でしたよ！

今回はダイソーで購入した『＆．メイクブラシクリーナーシート（30枚）』をご紹介しました。シートで日々お手入れすることで、洗う頻度を減らすことができるスグレモノ。

シンプルなアイテムですが、日本製・アルコールフリーというところも、うれしいポイント。メイクブラシは使いたいけど、お手入れに悩んでいたという方はぜひ手に取ってみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。