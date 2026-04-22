『Anisong Scramble〜春の女性声優祭り〜supported by WALLMA』5月23日（土）、渋谷スクランブル交差点真上の屋上スペースにて開催！

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「MAGNET by SHIBUYA109」の屋上イベントスペース「MAG’s PARK」にて、渋谷スクランブル交差点を眼下に楽しむアニソンDJイベント『Anisong Scramble〜春の女性声優祭り〜supported by WALLMA』が2026年5月23日（土）に開催される。

本イベントでは、DJに加え、イベントをさらに盛り上げるアーティストも参加。5月23日（土）の参加アーティストは、群馬県前橋市を舞台にしたオリジナルTVアニメ『前橋ウィッチーズ』のキャストによる5人組ユニットで、作中楽曲を中心にライブやイベントでも活躍する音楽ユニット・前橋ウィッチーズが参加いする。

プロデューサーには、J-POP/アニソンDJとして国内や海外でも多数のフェスで活躍している「DJ和」氏を迎え、多種多様なコンテンツが集積する街・渋谷で、世界中で人気のアニメソングをキーコンテンツに国籍問わず楽しめるDJイベントを展開していく。

●イベント情報

『Anisong Scramble〜春の女性声優祭り〜supported by WALLMA』

2026年5月23日（土）開演14:00〜閉演18:00

※雨天決行、荒天の場合中止

開催場所

MAGNET by SHIBUYA109

屋上イベントスペース「MAG’s PARK」

参加方法：LivePocket、Klookによる事前申込

LivePocket

https://livepocket.jp/e/n1axf

Klook

https://www.klook.com/en-US/activity/150840-crossing-view-rooftop-lounge-mag8-ticket/

※当日券も販売。ただし、混雑状況に応じて入場制限を実施する場合がございます。

入場料：事前申込 税込3,500円 当日入場 税込4,000円（ドリンク代別・キャッシュレスオンリー）

以下特典付き

１.ルーフトップラウンジ入場券

２.MAGNET by SHIBUYA109館内で使用できる500円お買物＆お食事券

出演アーティスト・DJ

ゲストアーティスト：前橋ウィッチーズ

TVアニメ『前橋ウィッチーズ』のキャストを務める、春日さくら（赤城ユイナ役）・咲川ひなの（新里アズ役）・本村玲奈（北原キョウカ役）・三波春香（三俣チョコ役）・百瀬帆南（上泉マイ役）からなる5人組声優アイドルグループ。令和のエッセンスを取り入れた平成リバイバルサウンドでどこか懐かしくも新しい音楽を展開している。

つんく♂作詞・TORIENA作曲のオープニング主題歌「スゴすぎ前橋ウィッチーズ！」でデビュー。

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https://x.com/maebashiwitches

DJ：DJ 中村繪里子

声優・ラジオパーソナリティ。

11月19日生まれ 。11(いい)19（トーク）の日にふさわしい人物になりたい、と日夜喋り続けている。

声優として、『THE IDOLM@STER』シリーズの天海春香役でデビュー。以降MCも務める『宇宙戦艦ヤマト』シリーズや『ブレイブウィッチーズ』『ポプテピピック』など、数々の作品で安定した演技力と存在感を発揮している。

パンと猫とくだものが好き。

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https://x.com/eriko_co_log

DJ：DJ 小岩井ことり

声優としてTVアニメやゲームなど幅広く活躍する一方、作詞作曲家としてのメジャーデビュー作品では、オリコンアニメアルバムランキングで1位を獲得。

「アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ」天空橋朋花、「ぼっち・ざ・ろっく！」PAさんほか多数。

2019年よりDTMの技術を駆使したDJとして活動を開始。

2021年よりD4DJに海原ミチル役として出演。数万人規模のイベントでもDJを披露している。

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https://x.com/koiwai_kotori

DJ：DJ 堀越せな

データカードダス/TVアニメ『アイカツスターズ！』にて、虹野ゆめの歌唱担当として

デビュー。

その後、データカードダス/TVアニメ

『最響カミズモード！』では亜山ルナ役を

務め、さらに音楽原作キャラクター

プロジェクト『電音部』では茅野ふたば役

として活動し、声優としてのキャリアを

スタートさせる。

現在はフリーランスとして幅広い分野で

活動中。

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https://x.com/sena_horysan

DJ：DJ 藤咲めぐみ

ホリプロインターナショナル所属。2025年1月より音楽原作キャラクタープロジェクト

「電音部」シンオオクボエリア『輝きノスタルジア』Kiri役として活動開始。

AnisongScrambleを機にDJ業にも活動の幅を広げている。

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https://x.com/meg_fujisaki?s=11&t=1wsc-iSteSHMisFFJ-oJgA

DJ：DJ 岩倉あずさ

3月22日生まれ、東京都出身。

血液型はA型。

声優、ソニー・ミュージックアーティスツ所属。

主な出演作に、アニメ『D4DJ FirstMix』女生徒役、ゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド』トービー役、

『ときめきアイドル』日毬みさき役、『アズールレーン』清波役、舞台『アサルトリリィ×私立ルドビコ女学院』花丘・アンジェラ・萌役など。

氣志團万博2025の会場内DJ Booth「オン・ザ・トラック」に「Music Selector」として登場。

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https://x.com/iwakura_azusa

DJ：DJ Meguchee

2017年株式会社S（現・アリア・エンターテインメント芸能部S）所属となる。

2009年『つまさきMovin’on!』（PSP「この青空に約束を― てのひらのらくえん」主題歌）にて歌手デビュー、TVアニメ「WHITE ALBUM」少女役にて声優デビュー。

『ラブライブ！』内ユニット「A-RISE」の綺羅ツバサ役、『バンドリ！ガールズバンドパーティ！』内ユニット「Roselia」の宇田川あこ役など、 声優としての存在感を確立しながら、ゲームタイアップ楽曲を多数歌唱し、歌手活動にも精力的に取り組んでいる。

また、出身地である茨城県への貢献活動にも精力的に取り組み、2017年7月には茨城県桜川市より応援大使の任を委嘱され、2019年11月には茨城県よりいばらき大使の任を委嘱された。

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https://x.com/sakuragawa_megu

イベントプロデューサー

DJ：DJ和

ソニー・ミュージック発のJ-POP DJプロ第1号。その場にいる人を笑顔に変える抜群のスキルと斬新な選曲。2008年「J-ポッパー伝説」のリリース以降、一貫してJ-POPにこだわり続け、今までにリリースしたCDの累計が205万枚を突破した邦楽DJ No.1。

国内はROCK IN JAPAN FESTIVAL、ANIMAX MUSIX等々、海外ではアメリカ、イタリア、インドネシア、シンガポール、タイ、中国、韓国、台湾、ベトナム、サウジアラビア等々での大型フェスイベントに出演。

日本の音楽を世界に伝道するJ-POP DJの第1人者。代表作は、「J-ポッパー伝説」、「A GIRL↑↑」、「J-アニソン神曲祭り」、「ラブとポップ」、「ミリオンデイズ」があり、2018年5月発売の関ジャニ∞のBEST ALBUM 「GR8EST」をはじめ、数多くのアーティストのMIX CD制作も手掛けている。

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https://x.com/djkazu1025

関連リンク

Anisong Scramble公式X

https://x.com/AnisongScramble