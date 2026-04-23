藤井 風、『Coachella 2026』オープニングを飾った「It′s Alright」MVきょう正午解禁
藤井 風のアルバム『Pre: Prema』（4月3日配信リリース）収録曲「It's Alright」のミュージックビデオが、きょう23日正午にYouTubeで公開される。
【画像】不思議な世界…！藤井 風「It’s Alright」MV キービジュアルポスター4点
藤井は、世界最大級の音楽フェス『Coachella Valley Music and Arts Festival 2026』に出演し、日本人男性ソロアーティストとしては史上初出演を果たした。藤井が出演したMojaveステージにはおよそ1万8000人のオーディエンスが集結し、圧巻のパフォーマンスで熱狂させ、強い存在感を示した。同ステージでも「It's Alright」はオープニングナンバーとしてパフォーマンスされた。
ミュージックビデオは、ドージャ・キャットやリアーナなどのヒット作を手がけ、藤井の作品では「I Need U Back」のミュージックビデオも担当したニーナ・マクニーリー氏が監督を務めている。
【画像】不思議な世界…！藤井 風「It’s Alright」MV キービジュアルポスター4点
藤井は、世界最大級の音楽フェス『Coachella Valley Music and Arts Festival 2026』に出演し、日本人男性ソロアーティストとしては史上初出演を果たした。藤井が出演したMojaveステージにはおよそ1万8000人のオーディエンスが集結し、圧巻のパフォーマンスで熱狂させ、強い存在感を示した。同ステージでも「It's Alright」はオープニングナンバーとしてパフォーマンスされた。
ミュージックビデオは、ドージャ・キャットやリアーナなどのヒット作を手がけ、藤井の作品では「I Need U Back」のミュージックビデオも担当したニーナ・マクニーリー氏が監督を務めている。