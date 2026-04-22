カジュアル服に合う鞄 →【ZARA】で見つけた！ 大人が狙いたい「おすすめバッグ」

洋服に合わせて、小物にも季節感を取り入れたいところ。春夏カジュアルの相棒になるバッグを探すなら【ZARA（ザラ）】をチェックしてみて。今回は、キャンバスやジュートなどナチュラル感のある風合いが魅力のバッグをピックアップしました。上品さも感じさせるデザインで、おしゃれを底上げできるかも。

シンプルコーデのアクセントになるキャンバスバッグ

【ZARA】「キャンバス地クロスボディバッグ」\4,390（税込）

キャンバス地とレザー調素材をおしゃれに組み合わせたバッグ。グリーンが目を引いて、シンプルコーデのアクセントになってくれそう。大人コーデになじむ、上品なデザインも魅力です。取り外しできるショルダー紐により、手提げと肩掛けの2WAYで使用できます。

シーズンムードを盛り上げるジュートバッグ

【ZARA】「ショルダーボストンバッグ」\5,990（税込）

涼しげなジュート素材が使われたボストン型のショルダーバッグは、これからの季節にうってつけ。ナチュラルな風合いながら、ライトベージュと黒の配色でシックな雰囲気に。開口部が広いものの、ファスナー付きのバッグインバッグが付属されているので、中身が見えず防犯面で安心です。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M