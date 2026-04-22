フィギュアスケート男子で２０１０年バンクーバー五輪男子代表の織田信成さんが結婚記念日を迎えたことを報告し、妻と長女との顔出し親子ショットを披露し反響を呼んでいる。

２２日のインスタグラムで【１６回目の結婚記念日】と題し、「なんと自分とした事が結婚記念日を失念 昨晩２時まで用事をしていて今日は６時起きなのに寝坊して起きてお弁当作ってと てんやわんやで過ごしてたらラジオ生放送中に『今日は良い夫婦の日（４／２２）』と聞いて『えっ今日結婚記念日やん！！！！』となった馬鹿者」と１６回目の結婚記念日をうっかり失念していたことを明かした。

続けて「ラジオ終わってからは練習に行くつもりやったけど 急遽お花とケーキを買って帰宅 何とか許してもらえました あっという間の１６年 いつもありがとう」と急きょ予定を変更し、無事に記念日を祝えたことを報告。ラブラブ夫婦ショットに加え、長女も一緒の親子ショットも添えた。

この投稿には「結婚記念日おめでとうございます 幸せいっぱいな笑顔 これからは忘れません様に」「とても素敵な旦那様ですね！奥様とてもお幸せですね！」「おめでとうございます！ずっとずっとステキなラブラブ夫婦でいてくださいね」「おめでとうございます！こんなに愛されてる奥様が羨ましいです」など祝福のコメントが届いている。

織田さんは７歳から競技を始め、２０１０年バンクーバー五輪７位。１３年に一度引退も、２２年に復帰。１０年に中学校時代の同級生だった妻と結婚。同年１０月に長男、１３年１月に次男、１６年１１月に三男が誕生。１９年１０月には情報番組で第４子の長女が誕生したことを報告した。