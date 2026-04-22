＜義母と義妹が大大大嫌いッ！＞「嫁いびりするな」がなぜ言えない？旦那かっこ悪いな【第3話まんが】
私はアヤナ（30代後半）です。旦那のユウジ（30代後半）と、小4の娘、小1の息子と暮らしています。義実家はここから1時間ほどの距離です。私が帰省したくないと言ってから、旦那も帰省しなくなりました。すると孫に会いたい義母が、「帰省しないならそちらに行く」と言い出したのです。義家族からのLINEをいつも無視する旦那は、私にも「無視すればいい」と言います。でも、義母が本当に来てしまったらどうするのでしょう。
旦那に義母からのLINEの内容を伝えると、いつも通り「無視でいい」との返答。私の中でプツンと何かが切れました。無視していたとして、本当に義母がこちらに来たら？ 旦那が仕事でいなければ対応するのは私なのです。結局旦那は私が相手をすればいいと思っているのでしょう。
はじめて旦那に「離婚したい」と言いました。旦那のことは好きです。けれど、私がどれだけ義家族が嫌かを伝えても対応してくれないのなら、もう限界です。表向きは夫婦円満な家庭かもしれませんが、私が我慢しているからこそ成り立っていることを理解してほしいのです。
悪いのは義母です。アポなしの義妹も悪いです。
でもそんな家族を野放しにしている旦那も悪いですよね。
一度だって「嫁いびりをするな」「嫁に連絡するな」と言ってくれたことがないんです。
帰省がツライことも、義母の言葉が刺さることも「限界だ」と伝えました。
私がこんなにもストレスを受けているのに、自分ばかりわずらわしいことから逃げて動かなかった旦那。
私ははじめて「かっこ悪い」と思いました。
そして、義母に会うくらいなら離婚したいと口に出してみると、守ってくれない旦那に対して、それが私の本音だったと気が付いたのです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび
旦那に義母からのLINEの内容を伝えると、いつも通り「無視でいい」との返答。私の中でプツンと何かが切れました。無視していたとして、本当に義母がこちらに来たら？ 旦那が仕事でいなければ対応するのは私なのです。結局旦那は私が相手をすればいいと思っているのでしょう。
はじめて旦那に「離婚したい」と言いました。旦那のことは好きです。けれど、私がどれだけ義家族が嫌かを伝えても対応してくれないのなら、もう限界です。表向きは夫婦円満な家庭かもしれませんが、私が我慢しているからこそ成り立っていることを理解してほしいのです。
悪いのは義母です。アポなしの義妹も悪いです。
でもそんな家族を野放しにしている旦那も悪いですよね。
一度だって「嫁いびりをするな」「嫁に連絡するな」と言ってくれたことがないんです。
帰省がツライことも、義母の言葉が刺さることも「限界だ」と伝えました。
私がこんなにもストレスを受けているのに、自分ばかりわずらわしいことから逃げて動かなかった旦那。
私ははじめて「かっこ悪い」と思いました。
そして、義母に会うくらいなら離婚したいと口に出してみると、守ってくれない旦那に対して、それが私の本音だったと気が付いたのです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび