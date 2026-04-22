無理心中を装って4歳の長女を殺害か。30歳の母親が逮捕されました。

22日、殺人の疑いで逮捕されたのは、住居不定のパート従業員・水沼南帆子容疑者です。

警察によりますと、水沼容疑者は先月10日、福岡県嘉麻市内にある施設の一室で、長女の二彩ちゃん（4）の首を電気コードで絞め付けた上、刃物で切りつけて殺害した疑いが持たれています。

水沼容疑者は事件発覚当時、二女の三華ちゃん（3）と現場に倒れていて、三華ちゃんはその後、死亡しました。水沼容疑者も、首にケガをしていたということです。

水沼容疑者は「間違いありません」と容疑を認めているほか、逮捕前の調べで、三華ちゃんの殺害もほのめかしていたということです。

逮捕者はほかにも。水沼容疑者の内縁の夫で、姉妹の実の父親の清水晃輝容疑者です。

3人が倒れているのを確認したにもかかわらず、その場を離れた保護責任者遺棄などの疑いがもたれています。

水沼容疑者は、清水容疑者からのDVをきっかけに、2022年ごろから娘と施設で暮らしはじめましたが、翌年ごろには清水容疑者が隠れて同居しはじめたとみられるということです。

警察は、水沼容疑者が無理心中を装って姉妹を殺害したとみて調べています。