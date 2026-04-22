ハリー・スタイルズ＆ゾーイ・クラヴィッツが婚約か 左手薬指に巨大ダイヤ
ハリー・スタイルズとゾーイ・クラヴィッツに婚約の噂が浮上している。ハリーとキスを交わすゾーイの左手薬指に、ダイヤモンドリングが光っている様子が写真に撮られた。
【写真】お尻部分をカットアウト ゾーイ・クラヴィッツの大胆ドレス姿
英紙The Sunによると、日時は定かではないものの、ロンドンで2人がキスする姿がパパラッチされた。この時ゾーイはホテルに呼んだ車で出かけようとしていた模様。ベージュのコートに、ハリーの新アルバム『Kiss All The Time. Disco， Occasionally』の公式グッズであるキャップをコーデし、左手薬指には大きなダイヤのリングが輝いていた。
目撃者は、「ハリーとゾーイは愛し合っているようでした。彼女は巨大なダイヤモンドの指輪を左手薬指にはめていました。彼はとっても紳士的で、ホテルの前で待つ車まで彼女をエスコートし、車に乗った彼女にキスをしていました。ハリーは手を振って彼女を見送り、彼女はうれしそうに満面の笑みを浮かべていました。彼女の指にはめられたリングを見逃すことなんて出来ません。超巨大でしたから」と語っている。
またPeopleによると、現地時間19日にも、左手薬指にダイヤのリングをはめたゾーイが、ハリーと一緒にロンドンの街を歩く姿が写真に撮られていたそうだ。
2人は昨年8月、パリやローマ、ロンドンで2ショットをキャッチされ、交際が発覚。9月にはゾーイの父レニー・クラヴィッツと一緒に食事をしたと伝えられた。昨年のクリスマスを英チェシャーにあるハリーの実家で一緒に過ごし、新年はバハマで迎えたという。12月中旬にも、左手薬指に金のリングを付けたゾーイの姿がローマで目撃され、婚約の噂が浮上していた。
なおハリーは先月、自身4枚目となるスタジオアルバム『Kiss All The Time. Disco， Occasionally』をリリースし、全英チャート1位を獲得。この後世界ツアーを予定しており、アムステルダムで公演を行ったあと、ロンドンのウェンブリー・スタジアムにて12公演を開催。南米公演を経て、米ニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデンにて、30公演を行う予定となっている。
【写真】お尻部分をカットアウト ゾーイ・クラヴィッツの大胆ドレス姿
英紙The Sunによると、日時は定かではないものの、ロンドンで2人がキスする姿がパパラッチされた。この時ゾーイはホテルに呼んだ車で出かけようとしていた模様。ベージュのコートに、ハリーの新アルバム『Kiss All The Time. Disco， Occasionally』の公式グッズであるキャップをコーデし、左手薬指には大きなダイヤのリングが輝いていた。
またPeopleによると、現地時間19日にも、左手薬指にダイヤのリングをはめたゾーイが、ハリーと一緒にロンドンの街を歩く姿が写真に撮られていたそうだ。
2人は昨年8月、パリやローマ、ロンドンで2ショットをキャッチされ、交際が発覚。9月にはゾーイの父レニー・クラヴィッツと一緒に食事をしたと伝えられた。昨年のクリスマスを英チェシャーにあるハリーの実家で一緒に過ごし、新年はバハマで迎えたという。12月中旬にも、左手薬指に金のリングを付けたゾーイの姿がローマで目撃され、婚約の噂が浮上していた。
なおハリーは先月、自身4枚目となるスタジオアルバム『Kiss All The Time. Disco， Occasionally』をリリースし、全英チャート1位を獲得。この後世界ツアーを予定しており、アムステルダムで公演を行ったあと、ロンドンのウェンブリー・スタジアムにて12公演を開催。南米公演を経て、米ニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデンにて、30公演を行う予定となっている。