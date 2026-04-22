RIP SLYME・ILMARI、子ども2人とスケートパークへ「大きくなりましたね」「お子さんとの時間いいですね〜」 妻は蛯原友里
モデル・蛯原友里（46）の夫でRIP SLYMEのILMARI（50）が21日、自身のインスタグラムを更新。2人の子どもとスケートパークを楽しむ写真を公開した。
【写真】「大きくなりましたね」子ども2人とスケートパークを訪れたRIP SLYME・ILMARI
ILMARIはスケートボードの絵文字とともに、スケートパークに腰掛ける爽やかなショットをアップしている。ほかにも、長男、長女と思われる子ども2人の姿も捉えられており、一緒に訪れたことをうかがわせた。
コメント欄には「子供ちゃん大きくなりましたね」「優しそうなお父さん」「楽しそう」「お子さんとの時間いいですね〜 優しいパパなんだろうなぁ〜」「子供になりたい」などと、子どもの姿に反響が寄せられている。
ILMARIは、蛯原と2009年に結婚。15年11月に第1子男児、21年11月に第2子女児の誕生を発表した。
【写真】「大きくなりましたね」子ども2人とスケートパークを訪れたRIP SLYME・ILMARI
ILMARIはスケートボードの絵文字とともに、スケートパークに腰掛ける爽やかなショットをアップしている。ほかにも、長男、長女と思われる子ども2人の姿も捉えられており、一緒に訪れたことをうかがわせた。
コメント欄には「子供ちゃん大きくなりましたね」「優しそうなお父さん」「楽しそう」「お子さんとの時間いいですね〜 優しいパパなんだろうなぁ〜」「子供になりたい」などと、子どもの姿に反響が寄せられている。
ILMARIは、蛯原と2009年に結婚。15年11月に第1子男児、21年11月に第2子女児の誕生を発表した。