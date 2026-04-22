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　JKAはG1日本選手権競輪（5月1〜6日、平塚）の初日、2日目に行われる特別選抜予選の想定番組を以下の通り発表した。

▽初日11R

＜1＞郡司　浩平（35＝神奈川）

＜2＞犬伏　湧也（30＝徳島）

＜3＞阿部　拓真（35＝宮城）

＜4＞浅井　康太（41＝三重）

＜5＞新山　響平（32＝青森）

＜6＞和田真久留（35＝神奈川）

＜7＞松本　貴治（32＝愛媛）

＜8＞岩本　俊介（42＝千葉）

＜9＞山口　拳矢（30＝岐阜）

▽2日目10R

＜1＞古性　優作（35＝大阪）

＜2＞深谷　知広（36＝静岡）

＜3＞荒井　崇博（48＝長崎）

＜4＞松谷　秀幸（43＝神奈川）

＜5＞松浦　悠士（35＝広島）

＜6＞岩津　裕介（44＝岡山）

＜7＞嘉永　泰斗（28＝熊本）

＜8＞松井　宏佑（33＝神奈川）

＜9＞南　　修二（44＝大阪）

▽2日目11R

＜1＞吉田　拓矢（30＝茨城）

＜2＞寺崎　浩平（32＝福井）

＜3＞太田　海也（26＝岡山）

＜4＞三谷　将太（40＝奈良）

＜5＞菅田　壱道（39＝宮城）

＜6＞山田　久徳（38＝京都）

＜7＞清水　裕友（31＝山口）

＜8＞阿部　力也（38＝宮城）

＜9＞真杉　　匠（27＝栃木）