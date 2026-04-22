【平塚競輪 G1日本選手権 5.1開幕】吉田拓矢と真杉匠がいきなりタッグ 特別選抜予選の想定番組発表
JKAはG1日本選手権競輪（5月1〜6日、平塚）の初日、2日目に行われる特別選抜予選の想定番組を以下の通り発表した。
▽初日11R
＜1＞郡司 浩平（35＝神奈川）
＜2＞犬伏 湧也（30＝徳島）
＜3＞阿部 拓真（35＝宮城）
＜4＞浅井 康太（41＝三重）
＜5＞新山 響平（32＝青森）
＜6＞和田真久留（35＝神奈川）
＜7＞松本 貴治（32＝愛媛）
＜8＞岩本 俊介（42＝千葉）
＜9＞山口 拳矢（30＝岐阜）
▽2日目10R
＜1＞古性 優作（35＝大阪）
＜2＞深谷 知広（36＝静岡）
＜3＞荒井 崇博（48＝長崎）
＜4＞松谷 秀幸（43＝神奈川）
＜5＞松浦 悠士（35＝広島）
＜6＞岩津 裕介（44＝岡山）
＜7＞嘉永 泰斗（28＝熊本）
＜8＞松井 宏佑（33＝神奈川）
＜9＞南 修二（44＝大阪）
▽2日目11R
＜1＞吉田 拓矢（30＝茨城）
＜2＞寺崎 浩平（32＝福井）
＜3＞太田 海也（26＝岡山）
＜4＞三谷 将太（40＝奈良）
＜5＞菅田 壱道（39＝宮城）
＜6＞山田 久徳（38＝京都）
＜7＞清水 裕友（31＝山口）
＜8＞阿部 力也（38＝宮城）
＜9＞真杉 匠（27＝栃木）