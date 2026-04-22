【ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー】 パッチ7.5「彼方に至る路」 4月28日実装

スクウェア・エニックスは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Windows/Mac/Steam用MMORPG「ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー」のメジャーアップデートとなるパッチ7.5「彼方に至る路」を4月28日に実装する。

今回はお得意様取引や「事件屋ヒルディブランド：黄金編」、友好部族クエストなどのサブクエストや報酬アイテムを紹介したい。

お得意様取引「タコスのチーちゃん：チソージャ」

ギャザラーとクラフター向けのコンテンツ「お得意様取引」の相手として新たにチーソジャが加わる。

【あらすじ】

トライヨラの2大タコス屋のひとつ「タコスのチーちゃん」は、今日も今日とて明るく元気に営業中。看板店主の「チーソジャ」は、大繁盛の追い風を受けて、念願の2号店を出すべく動き始めるのだった。

サブクエスト「事件屋ヒルディブランド：黄金編」

「事件屋ヒルディブランド：黄金編」の続編が追加される。ずっとうろうろしているブリ虫の謎は解けるのだろうか？

【あらすじ】

探偵「ハルディボイルド」の仇敵カーネリアンの居所を突き止めるも、うっかり逃げる隙を与えてしまった事件屋「ヒルディブランド」。激怒したハルディボイルドと別行動となるなか、ナシュには気になることがあるというが……。

友好部族 エクストラストーリー：黄金編

「黄金のレガシー」で追加された友好部族クエストの友好度をすべてMAXにすると発生するエクストラストーリーが追加される。

【あらすじ】

トラル旅行公司のリーブルとワーケサは、近頃とある企画を進行中だという。その一助として頼まれごとを引き受けた冒険者は、トラル大陸でつないだ絆を振り返る旅路へと向かう。

ミニオンやエモートなど新規追加報酬を紹介

すでに発表されたロケットパンチのマウントをはじめ、ヤギのミニオンや指揮者のエモートが実装される。

【新たなマウント】【新たなミニオン】【新たなエモート】

(c)SQUARE ENIX

IMAGE ILLUSTRATION (c)YOSHITAKA AMANO

※画面は開発中のものです。