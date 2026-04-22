２２日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比２１．１８ポイント（０．５２％）高の４１０６．２６ポイントと３日続伸した。３月１２日以来、約１カ月半ぶりの高値水準を回復している。

中国経済対策の期待感が相場を支える流れ。政府系メディアは２１日付で、中国国務院（内閣に相当）が２０３０年までにサービス業の総規模を１００兆人民元（約２３３５兆円）に引き上げるとして、「サービス業の能力拡大と質的向上の推進に関する意見」を公布したと報じた。そのほか、工業情報化部の謝存・報道官は２１日の記者会見で、供給力の強化や投資促進を通じ、半導体記憶装置（半導体メモリー）産業の発展とサプライチェーン安定を図る方針を示している。半導体メモリーの供給を安定させ、関連産業の発展を促す狙いだ。

ただ、上値は限定的。米イランの対立が長期化するとの見方が広がり、原油相場の高止まりも警戒されている。米イランの一時停戦期限を日本時間２３日午前に控える中、トランプ米大統領は２１日、仲介国パキスタンの要請を受け、協議が終了するまでイランとの停戦を無期限延長すると表明。同時にイラン港湾の封鎖を維持する考えも示した。イラン側は、「海上封鎖が続くことは、紛争の継続を意味する」と米国を非難している。指数は安く推移する場面もみられた。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、ハイテクの上げが目立つ。光ファイバー・ケーブルの江蘇亨通光電（６００４８７／ＳＨ）やＬＥＤ部材トップメーカーの三安光電（６００７０３／ＳＨ）、通信機器製造・販売の江蘇永鼎（６００１０５／ＳＨ）がそろって１０．０％（ストップ）高、産業向けＩｏＴ事業の富士康工業互聯網（６０１１３８／ＳＨ）が８．９％高、電子部品メーカー大手の環旭電子（６０１２３１／ＳＨ）が６．５％高で引けた。ほか、ハイテク・スタートアップ企業向け市場「科創板」では、中堅ファウンドリーの芯聯集成電路製造（ＳＭＥＣ、旧中芯集成：６８８４６９／ＳＨ）が３．２％高。主要５０銘柄で構成される「上証科創板５０成分指数（Ｓｔａｒ５０）」は１．７％高と他の主要指数をアウトパフォームした。

証券株もしっかり。華泰証券（６０１６８８／ＳＨ）が２．２％、中信証券（６０００３０／ＳＨ）が１．６％、東呉証券（６０１５５５／ＳＨ）が１．５％、中原証券（６０１３７５／ＳＨ）が１．０％ずつ上昇した。不動産株、素材株、医薬株、自動車株なども買われている。

半面、銀行株はさえない。中国銀行（６０１９８８／ＳＨ）と中国農業銀行（６０１２８８／ＳＨ）がそろって１．５％、中国工商銀行（６０１３９８／ＳＨ）が１．３％、上海浦東発展銀行（６０００００／ＳＨ）が１．１％ずつ下落した。エネルギー株、運輸株、軍需産業株、公益株、保険株、食品飲料株も売られている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が１．５３ポイント（０．５７％）高の２７１．２８ポイント、深センＢ株指数が０．０５ポイント（０．００％）安の１１８９．８４ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）