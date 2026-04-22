WRCの勝田貴元　次戦ラリー・カナリア諸島で日本人新記録の3勝目なるか「とても楽しみ」　サファリラリーで初優勝、前戦クロアチアで連勝

勝田はラリー・イスラス・カナリアスで3連勝を狙う(C)Getty Images

世界ラリー選手権（WRC）にトヨタガズーレーシングから参戦する勝田貴元が、次の第5戦ラリーカナリア諸島（現地時間4月23〜26日）で日本人新記録のシリーズ3勝目を目指す。

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第3戦サファリラリーで初優勝を果たし、日本人では1992年のアイボリーコーストラリーを制した篠塚建次郎以来、2人目のWRC勝利を挙げた。さらに勝田は、前戦の第4戦クロアチアラリーで連勝し、日本人最多勝利記録で通算2勝を挙げる篠塚に並んだ。同一シーズンでの複数勝利は日本人初。波に乗って3連勝を飾りたいところだ。

カナリア諸島は大西洋上にあるスペイン領の群島で、ラリーは1977年から開催され、ヨーロッパ選手権にも組み込まれたが、昨季からWRCに昇格した。舗装路を使ういわゆるターマックラリーで、勝田も初参戦した昨季に4位を獲得した。大会の正式名称は「ラリー・イスラス・カナリアス」だ。

勝田は「昨年のラリー・イスラス・カナリアスはとても楽しかったので、今年も参加できるのが本当に楽しみです。クロアチアとは全く違いますが、とても走りやすいコースです。同時に、皆が限界ギリギリで走っているので、ミスは許されません。コンマ数秒のミスが大きな代償になります。金曜日に（走行順で）一番乗りできるのはうれしいですが、コースカットが少なく路面もきれいなので、一番乗りのアドバンテージはそれほど大きくありません。ベストを尽くします」とコメントしている。