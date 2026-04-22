福岡県嘉麻市で3月、幼い姉妹2人が死亡した事件で、警察は4月22日午後、このうち4歳の長女を殺害した疑いで、母親を逮捕したと発表しました。



■山木康聖記者

「午前9時半です。今、嘉麻警察署に母親を乗せたとみられる車が入ってきました。」



殺人の疑いで逮捕されたのは、住居不定のパート従業員、水沼南帆子容疑者（30）です。



警察によりますと、水沼容疑者は3月10日、嘉麻市内にある施設の一室で、長女の二彩ちゃん（4）の首を電気コードで締めつけた上、刃物で切りつけ、窒息により殺害した疑いです。





現場には、二彩ちゃんとともに、水沼容疑者と、二女の三華ちゃん（3）も倒れていました。三華ちゃんもその後、死亡しました。水沼容疑者も首にケガをしていましたが、命に別条はありませんでした。

警察は午後3時半から会見を開き、逮捕を発表しました。



水沼容疑者は「間違いありません」と容疑を認めていて、逮捕前の任意の調べでは、三華ちゃんの殺害もほのめかしていたということです。



捜査関係者によりますと、この事件に関連した保護責任者遺棄などの疑いで、水沼容疑者の内縁関係の男も逮捕されています。



警察は、無理心中を装った殺人事件として捜査本部を設置し、事件の全容解明を進める方針です。