60Ç¯Âå¸åÈ¾¤Î±Ñ¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ð¥ó¥É¡Ö¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡×¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È ¥Ç¥¤¥ô¡¦¥á¥¤¥¹¥ó¤µ¤ó¤¬79ºÐ¤Ç»àµî
¡¡£±£¹£¶£°Ç¯Âå¸åÈ¾¤Î±Ñ¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡×¤ÎÁÏÀß¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¥½¥í¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤¿¥Ç¥¤¥ô¡¦¥á¥¤¥¹¥ó¤µ¤ó¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö£±£¹Æü¤ËÊÆ¥Í¥Ð¥À½£¥¬¡¼¥É¥Ê¡¼¥Ó¥ë¤Î¼«Âð¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤¬È¯É½¤·¤¿¡££·£¹ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£»à°ø¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÊÆ»ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤¬£²£±Æü¡¢Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥á¥¤¥¹¥ó¤µ¤ó¤ÏÅ·ºÍ¥·¥ó¥¬¡¼¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¡¦¥¦¥£¥ó¥¦¥Ã¥É¤é¤È£¶£·Ç¯¤Ë¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ò·ëÀ®¡£¥µ¥¤¥±¥Ç¥ê¥Ã¥¯¡¦¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥Û¡¼¥ë¡¦¥¤¥ó¡¦¥Þ¥¤¡¦¥·¥å¡¼¡×¡ÊÁ´±Ñ£²°Ì¡Ë¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÈô¤Ð¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡×¡Ê£¶£·Ç¯¡Ë¡¢¡Ö¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡×¡Ê£¶£¸Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤ÎÌ¾ºî¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡£¶£¸Ç¯¤Ë¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤òÃ¦Âà¤¹¤ë¤È¡¢¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢¥¶¡¦¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¥º¡¢¥¸¥ß¡¦¥Ø¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥Ï¥ê¥¹¥ó¤éÂçÊª¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¶¦±é¡££·£°Ç¯Âå¤«¤é£¸£°Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¸µ¥Þ¥Þ¥¹¡õ¥Ñ¥Ñ¥¹¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¡¢¥¥ã¥¹¡¦¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¤È¤Î¶¦ºî¤ò´Þ¤àÊ£¿ô¤Î¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡££·£´Ç¯¤Î¥»¥ë¥Õ¥¿¥¤¥È¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÏÊÆ¹ñ¤Ç¥´¡¼¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡£¹£°Ç¯Âå¤Ë¤Ï¥ê¥ó¥¸¡¼¡¦¥Ð¥Ã¥¥ó¥¬¥à¤È¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥£¡¼¡¦¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤¬¥Ð¥ó¥É¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¡¢°ì»þÅª¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥È¥¦¥Ã¥É¡¦¥Þ¥Ã¥¯¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢£¹£µÇ¯¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¥¿¥¤¥à¡×¤È¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤â»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥¤¥¹¥ó¤µ¤ó¤Ï£²£´Ç¯£¹·î¡¢Äê´ü¸¡¿Ç¤Ç¿¼¹ï¤Ê¿´Â¡¼À´µ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Æ±Ç¯¥Ä¥¢¡¼¤Î»Ä¤ê¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥¥ã¥ó¥»¥ë¡£¤½¤Î¸å¡¢£²£µÇ¯£³·î¤Ë¡ÖµÞÂ®¤Ë°²½¤·¤¿¿¼¹ï¤Ê´¶À÷¾É¡×¤Î¤¿¤áÆþ±¡¡£Æ±Ç¯½©¤Ë¤Ï·ò¹¯¾å¤ÎÌäÂê¤òÍýÍ³¤Ë¥Ä¥¢¡¼¤«¤é¤Î°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥á¥¤¥¹¥ó¤µ¤ó¤Î²ÈÂ²¤Ï¡Ö¥Ç¥¤¥ô¡¦¥á¥¤¥¹¥ó¤ÎÀÂµî¤ò¿¼¤¤Èá¤·¤ß¤È¶¦¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡££´·î£±£¹Æü¡¢ºÇ°¦¤ÎºÊ¥¦¥£¥Ë¥Õ¥ì¥Ã¥É¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤Í¼¿©¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤¿¸å¡¢Èà¤Ï°¦¸¤¥¹¥¿¡¼¡Ê¥Þ¥ë¥Á¡¼¥º¡Ë¤òÂ¸µ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î°Ø»Ò¤Ç¤Ò¤ÈµÙ¤ß¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Èà¤¬¿´¤«¤é°¦¤·¤¿Èþ¤·¤¤¥«¡¼¥½¥ó¡¦¥Ð¥ì¡¼¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢°Â¤é¤«¤ËÂ©¤ò°ú¤¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤ë¤ÇÊª¸ì¤Î¤è¤¦¤ÊºÇ´ü¤Ç¤·¤¿¡£Èà¤é¤·¤¤ºÇ´ü¤Ç¤·¤¿¡½¡½¤½¤ì¤Ï¡¢ºÇ´ü¤Î½Ö´Ö¤Þ¤ÇÈà¤¬´Ó¤¤¤¿À¸¤Êý¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£Èà¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÈà¤¬Îå¤Þ¤·Â³¤±¤¿¿Í¡¹¤Î¿´¤Ë¡¢¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÂÀ×¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¥ì¥¬¥·¡¼¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â±Ê±ó¤ËÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¤ÎÄÉÅé¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥¤¥¹¥ó¤µ¤ó¤Ï£²£°£°£´Ç¯¡¢¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ÎÂ¾¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¶¦¤Ë¥í¥Ã¥¯¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£