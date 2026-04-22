タレントの矢部美穂が、騎手の山林堂信彦との夫婦ショットを披露し反響を呼んでいる。

矢部は２２日までに自身のインスタグラムを更新。「おはようございます 今日は館山カントリークラブでゴルフだよ メンバーは山林堂騎手⭐︎田邊調教師⭐︎ロッティさん⭐︎矢部美穂だよ 今年も１０月のどこかの月曜日にバースデーコンペ開催しますのでお楽しみに」とあいさつし、山林堂と寄り添い笑顔を見せるショットなどをアップした。

近況については「私もライブから２週間以上経ちましてようやく復活かなぁと感じではありますが…まだ身体が重い 昨夜もマッサージへ行ってきました」と明かし、「今日はゴルフをして歩いてリフレッシュしたい 明日からは仕事なので頑張らなくちゃ！！ご飯もしっかりと食べるぞ あと、ゴルフウェアが可愛くて３点も購入しちゃいました」とつづった。

フジテレビ系「アウト×デラックス」などへの出演で知られる矢部は、騎手の山林堂信彦と２０２２年に結婚した。この投稿には「仲良くていいね」「楽しんで下さい」「山林堂騎手も一緒とは」など反響が寄せられている。