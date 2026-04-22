「7月中旬に迎える会期末までに」

安定的な皇位継承に向けた与野党協議が先頃、およそ1年ぶりに再開された。「喫緊の課題」と位置付け、今国会中の皇室典範改正に意欲を見せる高市政権の“もくろみ”とは……。

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4月15日に再開された与野党協議について、まずはここに至る経緯を宮内庁担当記者が解説する。

「2022年1月、政府の有識者会議がまとめた報告書が国会に示されました。これを受け、24年5月から与野党協議で皇族数の確保についての議論が進められてきたのです」

その対象は（1）「女性皇族が結婚後も皇族の身分を保つ」、（2）「旧宮家の男系男子を養子に迎える」の2案。（1）については各党とも原則賛成ながら、かねて立憲民主党は“配偶者やその子らも皇族とすべきだ”と主張、自民や維新、公明とは隔たりが生じていた。また（2）についても、公明は原則賛成で、立憲も野田佳彦前代表が期限付き容認を提案してきたものの、自民との合意には至らず。全体協議は、昨年4月を最後に開催されてこなかった。

高市早苗首相

そんな状況下で15日、およそ1年ぶりとなる与野党協議（全体会議）が開かれたのだった。

「自民党内の議論をリードしてきた麻生太郎副総裁の側近である森英介元法相が2月、協議の“行司役”である衆院議長に就任。自民は7月中旬に迎える会期末までに皇室典範の改正にこぎ着けたい意向です」（全国紙デスク）

女性天皇については否定的な姿勢

続いて翌16日には、

「全体会議に出席していた麻生副総裁が自身の派閥の会合で、皇族数の確保策について“死活的な課題だ”と発言。有識者会議の報告書から4年以上が過ぎていると指摘しながら、あらためて“今国会中の典範改正の実現が何よりも求められている”と訴えたのです」（前出のデスク）

また、中道改革連合の「安定的な皇位継承に関する検討本部」の笠浩史本部長は、“GW後の全体会議には考え方をまとめて臨みたい”との意向を明らかにしている。

中道の動きについて、政治ジャーナリストの青山和弘氏はこう言う。

「政権が典範改正を急ぐ中、“中道は決められない党だ”と国民の目に映るのは避けたいところ。実際に笠さんは中道が議論の足かせにならないよう“取りまとめをいたずらに先延ばしにしてはならない”と話しています。笠さんは党内では保守寄りで、旧宮家の男系男子を養子に迎える案でも“これくらいまとめられないと駄目だ”としている。1カ月で結論を出してくると思います」

「具体的な検討に入っているとみて間違いありません」

なお、現行の皇室典範では、皇統に属する男系男子が皇位を継承するとあり、また天皇や皇族が養子をとることを禁じている。これまで高市首相は、ちまたで高まる「愛子天皇待望論」に水を差すように、女性天皇については否定的な姿勢を示してきた。

安倍晋三元首相のブレーンで、21年の有識者会議でヒアリングに応じた麗澤大学の八木秀次教授も、

「与野党協議の結論が与党の意見に沿った方向でまとまる条件は整ったといえます。すでに論点は出尽くしており、会合を数回開いたのち改正案が国会に提出されるでしょう。国会に移った後は事案の性質上、論戦を交わす展開にはならず、粛々と進むことになります」

としながら、前述（2）案が施行された後、実際に旧宮家から男系男子が養子入りする可能性についても、

「そもそも有識者会議は、四つの旧宮家に未婚の若い男系男子がいるという前提で行われました。これは、政府の事務方が水面下で“感触”を得ていることを意味します。政府は表向き、当事者となる男系男子の意思確認については『制度が創設された後にしか行えない』としていますが、必要とあれば皇籍に復帰する意志を固めている男性が複数人いるという話を、私は内々に聞いている。政府側が具体的な検討に入っているとみて間違いありません」

予定される会期末まで残り3カ月弱。果たして長年の懸案に決着はつくのか。

4月23日発売の「週刊新潮」では、皇室典範改正を巡る政治家たちの直近の動向について、複数の識者の解説を交えながら特集する。

「週刊新潮」2026年4月30日号 掲載