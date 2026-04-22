宇野実彩子、ミシンを買った報告 不器用で知られ、與真司郎が驚きの声「どうしたの？」
ダンス＆ボーカルグループ・AAAの宇野実彩子、與真司郎が22日、都内で行われたサロン専売品『＆honey Professional』誕生記念発表会に参加した。
【全身ショット】きれいすぎる…！純白のドレスで登場した宇野実彩子
新商品にちなんで、新年度になって挑戦したいことを話すことに。與は「これだけ海外に行っているのに南米に行ったことがなくて。この前、行こうと思っていたんですけど仕事で行けなくなっちゃった。南米にバックパッカーで行こうと思っています」と明かした。
一方、宇野は「私、ミシンを買ったんですよ」と報告するなり、與は「え〜！」と驚がく。宇野は「私、AAAの中で不器用で有名なんです」と照れながら話すと、與は「ジャンプもこれぐらいしか跳べないし」と推定5センチぐらいを指で表現。宇野は「ジャンプと不器用は関係ない（笑）。運動神経はバラさなくていい！」とツッコミを入れて2人は笑っていた。
改めて與は「どうしたの？」と確認。宇野は「裁縫とか手先のものは嫌いなものではあるんです。家で裾上げとかやっているんです。サイズアウトしているものが、めちゃくちゃあるので、それをどうやったら大切にできるかなと思った時に簡単なところで挑戦しています」と説明。宇野は「もしズボンが長かったら…」と提案したが、與は「大丈夫です」と即答し、会場には笑いが起き、その後に裾上げを任せる約束を交わしていた。
『＆honey』はハチミツ美容がコンセプト。初のサロン専売品。リペア シャンプーやリペア トリートメントなど4アイテムが20日から発売となる。
【全身ショット】きれいすぎる…！純白のドレスで登場した宇野実彩子
新商品にちなんで、新年度になって挑戦したいことを話すことに。與は「これだけ海外に行っているのに南米に行ったことがなくて。この前、行こうと思っていたんですけど仕事で行けなくなっちゃった。南米にバックパッカーで行こうと思っています」と明かした。
改めて與は「どうしたの？」と確認。宇野は「裁縫とか手先のものは嫌いなものではあるんです。家で裾上げとかやっているんです。サイズアウトしているものが、めちゃくちゃあるので、それをどうやったら大切にできるかなと思った時に簡単なところで挑戦しています」と説明。宇野は「もしズボンが長かったら…」と提案したが、與は「大丈夫です」と即答し、会場には笑いが起き、その後に裾上げを任せる約束を交わしていた。
『＆honey』はハチミツ美容がコンセプト。初のサロン専売品。リペア シャンプーやリペア トリートメントなど4アイテムが20日から発売となる。