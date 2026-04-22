HYDE、クリス・ペプラーのラジオ番組で自身の音楽的ルーツや漫画家志望だった過去を語る

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HYDEが4月25日放送のJ-WAVE『SAPPORO BEER OTOAJITO』（ナビゲーター：クリス・ペプラー）にゲスト出演する。

■HYDEの表現の核を形づくった“ある一作”とは？

3月11日にニューアルバム『JEKYLL』を配信リリースし、5月13日にはCDのフィジカルをリリースするHYDE。アルバム制作秘話をはじめ、乾杯トークを皮切りに、地元・和歌山にまつわるエピソードを交えながら、自身の音楽的ルーツについてじっくり語り合う。

番組では、80年代の音楽との出会い、ジャンルを越えて育まれた感性、初めてライブを観たときの記憶、そして現在のHYDEにつながる価値観まで、多彩なテーマでトークを展開。さらに、音楽にのめり込む以前は漫画家を志していたという一面にも触れながら、創作に向かう根底にある美意識や発想の源にも迫る。

さらにHYDEの表現の核を形づくった“ある一作”との出会いについても。少年時代に強い衝撃を受け、現在の美意識や創作観へとつながっている“原点”を語る。そして、影響を受けたアーティストや作品、後進のアーティストに向けるまなざし、そして今なおストイックに表現を追求し続ける姿勢も明かされる。

■リリース情報

2026.03.11 ON SALE

DIGITAL ALBUM『JEKYLL』

2026.05.13 ON SALE

ALBUM『JEKYLL』

2026.06.06 ON SALE

ANALOG『JEKYLL』

■関連リンク

HYDE OFFICIAL SITE

https://www.hyde.com/

■【動画】HYDE「FADING OUT」MV