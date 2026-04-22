『サザエさん』『いじわるばあさん』初の電子書籍化で配信開始
漫画家・長谷川町子さんの代表作『サザエさん』、『いじわるばあさん』が電子書籍化された。『サザエさん』連載開始から80年となる本日4月22日、『サザエさん』全68巻、『いじわるばあさん』全6巻が初めて電子書籍化され、配信がスタートした。国内主要電子書店でスマートフォン・タブレット・PCから楽しめ、戦後昭和の生活風俗と家族の姿を生き生きと描く原作の魅力を、幅広い世代に届ける。
【画像】懐かしい絵柄！電子書籍化された『サザエさん』『いじわるばあさん』
1946年4月22日に『夕刊フクニチ』（フクニチ新聞社）で第1回が掲載されてから数えて、2026年4月22日で『サザエさん』は生誕80年を迎えた。この節目を機に、これまで電子書籍化されていなかった長谷川町子『サザエさん』全68巻、『いじわるばあさん』全6巻を初めて電子書籍化した。
テレビアニメで広く親しまれている『サザエさん』、故・青島幸男元都知事主演でドラマ化された『いじわるばあさん』だが、原作漫画はまた一味違ったテイストで、日常の機微を鋭く切り取るユーモアと時代感にあふれている。
戦後の昭和期における生活風俗や家族のあり方、地域社会の息づかいが生き生きと描かれており、さらに、今回は長谷川町子さんが姉の毬子と作った出版社「姉妹社」で刊行したオリジナル版を復刊したものを電子書籍化。加えて『サザエさん』はオリジナル版になかった新聞掲載日や当時の用語解説も掲載しており、当時の世相を知る文化的資料としても高い価値となっている。
今回の電子書籍化により、往年のファンはもちろん、原作に未だ触れていない若い世代にも、いつでもどこでも手軽に“原点の『サザエさん』”を楽しめる。
今回の電子書籍化に朝日新聞出版は「作者である長谷川町子さんは、昭和の時代に漫画家として第一線で活躍した職業女性の先駆けで、家庭と社会の間で揺れ動く人々のリアルを軽やかな筆致で描きつつ、ユーモアと品格を両立させた創作姿勢は、現代においても色褪せることはなく、この電子書籍化は作品そのものの面白さを再発見していただくとともに、長谷川町子の創作精神と時代を切り拓いた足跡に改めて光を当てる試みでもあります」と説明し、「80年の時を経てなお共感を呼ぶ、家族と日常の物語を、この機会にぜひ原作でご堪能ください」と呼びかけた。
■『サザエさん』全68巻
著者：長谷川町子
希望小売価格：990円（本体900円＋税10％）
発売日：2026年4月22日 16巻まで発売、毎週水曜日に1冊ずつ順次配信（全68巻完結まで）
■『いじわるばあさん』全6巻
著者：長谷川町子
希望小売価格：1100円（本体1000円＋税10％）
発売日：2026年4月22日
1946年4月22日に『夕刊フクニチ』（フクニチ新聞社）で第1回が掲載されてから数えて、2026年4月22日で『サザエさん』は生誕80年を迎えた。この節目を機に、これまで電子書籍化されていなかった長谷川町子『サザエさん』全68巻、『いじわるばあさん』全6巻を初めて電子書籍化した。
テレビアニメで広く親しまれている『サザエさん』、故・青島幸男元都知事主演でドラマ化された『いじわるばあさん』だが、原作漫画はまた一味違ったテイストで、日常の機微を鋭く切り取るユーモアと時代感にあふれている。
戦後の昭和期における生活風俗や家族のあり方、地域社会の息づかいが生き生きと描かれており、さらに、今回は長谷川町子さんが姉の毬子と作った出版社「姉妹社」で刊行したオリジナル版を復刊したものを電子書籍化。加えて『サザエさん』はオリジナル版になかった新聞掲載日や当時の用語解説も掲載しており、当時の世相を知る文化的資料としても高い価値となっている。
今回の電子書籍化により、往年のファンはもちろん、原作に未だ触れていない若い世代にも、いつでもどこでも手軽に“原点の『サザエさん』”を楽しめる。
今回の電子書籍化に朝日新聞出版は「作者である長谷川町子さんは、昭和の時代に漫画家として第一線で活躍した職業女性の先駆けで、家庭と社会の間で揺れ動く人々のリアルを軽やかな筆致で描きつつ、ユーモアと品格を両立させた創作姿勢は、現代においても色褪せることはなく、この電子書籍化は作品そのものの面白さを再発見していただくとともに、長谷川町子の創作精神と時代を切り拓いた足跡に改めて光を当てる試みでもあります」と説明し、「80年の時を経てなお共感を呼ぶ、家族と日常の物語を、この機会にぜひ原作でご堪能ください」と呼びかけた。
■『サザエさん』全68巻
著者：長谷川町子
希望小売価格：990円（本体900円＋税10％）
発売日：2026年4月22日 16巻まで発売、毎週水曜日に1冊ずつ順次配信（全68巻完結まで）
■『いじわるばあさん』全6巻
著者：長谷川町子
希望小売価格：1100円（本体1000円＋税10％）
発売日：2026年4月22日
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