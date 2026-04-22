パナソニック株式会社は、質量約144gのコンパクトな交換レンズ「LUMIX S 40mm F2」（S-S40）を6月中旬に発売する。

35mmフルサイズセンサーに対応したLマウント用の単焦点レンズ。準標準画角の焦点距離40mmに、小型・軽量な鏡筒を組み合わせた製品。

「LUMIX S9」Nキットに含まれる「LUMIX S 18-40mm F4.5-6.3」（S-R1840）とサイズ感を揃えたとし、フィルター径は同じく62mmとなっている。

最短撮影距離は0.3m。「LUMIX S 50mm F1.8」（S-S50）が0.45mであることを考えると、テーブルフォトなどで、より自由度の高い撮影ができそうだ。

フォーカスボタン（Fnボタン）はピント固定のほか、特定の機能を割り当てることができる。また、フォーカスリングにもクロップズームなどをアサインできる。

防塵・防滴・耐低温設計を採用する。

焦点距離：40mm 開放F値：F2 レンズ構成：6群7枚（非球面レンズ3枚含む） 最短撮影距離：0.3m フィルター径：62mm 外形寸法：Φ69.4×約40.9mm 質量：約144g カラー：ブラック、シルバー 価格：6万2,700円