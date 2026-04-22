【ひらがなクイズ】甘い香りのスパイスや食事の席に共通する2文字は？ 1分以内に挑戦！
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、スイーツに欠かせない芳醇な香りのスパイスから、集団で行動する際の様子、そして飲食店で最初に目にするあのリストまで、ジャンルの異なる3つの言葉を用意しました。空欄に入る共通の2文字を導き出してみてください。ひらめきが形になったときの心地よさを味わいましょう。
□□もん
あ□□み
お□□がき
ヒント：アップルパイやカプチーノによく使われる、独特の甘い香りを持つスパイス。歩くときの足の運びや、複数の人が行動を共にする際の調子。そして、料亭やレストランで提供される料理の名前が書かれた案内を思い出してみてください。
答えを見る
↓
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▼解説
それぞれの言葉に「しな」を入れると、次のようになります。
しなもん（シナモン）
あしなみ（足並み）
おしながき（お品書き）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、エキゾチックな香りのするカタカナ語、動作や協調性を表す言葉、そして丁寧な食事の場に欠かせない名簿のような役割を果たす言葉がそろいました。「お品書き」は「品（しな）」を書いたもの。その一方で「シナモン」や「足並み」といった全くルーツの異なる言葉たちが、同じ「しな」という音を介してつながっているのは、パズルとして解いてみると非常に興味深い発見となります。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、スイーツに欠かせない芳醇な香りのスパイスから、集団で行動する際の様子、そして飲食店で最初に目にするあのリストまで、ジャンルの異なる3つの言葉を用意しました。空欄に入る共通の2文字を導き出してみてください。ひらめきが形になったときの心地よさを味わいましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
あ□□み
お□□がき
ヒント：アップルパイやカプチーノによく使われる、独特の甘い香りを持つスパイス。歩くときの足の運びや、複数の人が行動を共にする際の調子。そして、料亭やレストランで提供される料理の名前が書かれた案内を思い出してみてください。
答えを見る
↓
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↓
正解：しな正解は「しな」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「しな」を入れると、次のようになります。
しなもん（シナモン）
あしなみ（足並み）
おしながき（お品書き）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、エキゾチックな香りのするカタカナ語、動作や協調性を表す言葉、そして丁寧な食事の場に欠かせない名簿のような役割を果たす言葉がそろいました。「お品書き」は「品（しな）」を書いたもの。その一方で「シナモン」や「足並み」といった全くルーツの異なる言葉たちが、同じ「しな」という音を介してつながっているのは、パズルとして解いてみると非常に興味深い発見となります。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)