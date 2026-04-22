「すぐ離婚しそうとか」中尾明慶、結婚13年の記念日ショット公開「幸せオーラ炸裂」「ほんっとお似合い」
俳優の中尾明慶さんは4月20日、自身のInstagramを更新。妻で俳優の仲里依紗さんとの結婚記念日ショットを披露しました。
【写真】中尾明慶＆仲里依紗の結婚記念日ショット
さらに「自分のたからものです」「妻と息子と家族みんな健康で過ごしていけますように！ 皆様今後ともよろしくお願いします」と、家族への思いやファンに向けてのメッセージも添えています。
ファンからは、「おめでとうございます」「幸せそ〜」「素敵夫婦すぎます」「幸せオーラ炸裂ですね。これからも宝物守り続けてくださいね」「ほんっとお似合い 末永くお幸せにです」「BIG LOVE」と、祝福の声が多く上がりました。
(文:中村 凪)
【写真】中尾明慶＆仲里依紗の結婚記念日ショット
「自分のたからものです」中尾さんは「先日結婚13年でした」とつづり、4枚の写真を投稿。結婚記念日を祝う旅行の様子です。1枚目は仲さんと顔を寄せ合うラブラブショットで中尾さんは笑顔でウインクをしています。2人とも自然体な表情です。続けて「レース婚式？というらしい 13年前すぐ離婚しそうとか言われてましたが、なんとかレース婚とやらを迎えました、、、笑」と、ユーモアを交えて結婚当時を振り返りました。
ファンからは、「おめでとうございます」「幸せそ〜」「素敵夫婦すぎます」「幸せオーラ炸裂ですね。これからも宝物守り続けてくださいね」「ほんっとお似合い 末永くお幸せにです」「BIG LOVE」と、祝福の声が多く上がりました。
仲さんも結婚記念日ショット公開同日に仲さんも自身のInstagramで「13回目の結婚記念日」と、夫婦ショットなどを披露。コメントでは、「旦那さんといるとお顔が乙女」「最高」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)