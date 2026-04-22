「広島２−１ヤクルト」（２１日、マツダスタジアム）

ベテランの意地じゃ！広島が競り勝ち、連敗を３で止めた。「５番・左翼」で出場した秋山翔吾外野手（３８）が、四回に決勝の右前適時打をマーク。得点数リーグ最下位と、苦しんでいた打線の現状を打破する一打で勝利へと導いた。ポケモンとコラボして行われている３連戦の初戦で、ツバメ相手に効果バツグンな一撃を食らわせた。

集中力を研ぎ澄まし、勝負に出た。秋山の放った打球が右翼線に弾むと、場内のボルテージは一気に最高潮へと到達した。連敗中のチームを鼓舞するベテランの一振り。「何とかボールに当てるというのが本能的に出たという感じですね」と、気持ちがバットに乗り移った。

両軍無得点で迎えた四回１死一、二塁。先発・吉村に２球で追い込まれるも簡単には終わらない。「甘くなるまで根比べ」と、カウント２−２から７球目の内角スライダーに反応。詰まりながらも、今季自身初適時打となる右前適時打で先制点をもたらした。

大幅に組み替えた打線が機能した。ファビアンとモンテロが今季初のベンチスタート。坂倉が今季初の４番に座り、「６番・右翼」で今季初スタメンの野間は右犠飛を放ち、勝利に貢献した。新井監督はベテラン勢の起用について「なかなか点が取るのが難しい状況なので、ベテランの力を借りようかなと」と説明。期待通りの働きぶりに、「彼ら２人が、数少ないチャンスでしっかりといい仕事をしてくれたと思います」と、目を細めた。

完封負けを喫した１９日・ＤｅＮＡ戦後に秋山主導で選手間ミーティングを行った。訴えたのはチーム打撃の重要性。投手との相性、前後の打者の状態、試合の流れなど、状況に応じた打撃ができているのか、選手たちに問いかけた。「そんなに生意気を言ったつもりはない。けど、順位が決まる前、今のうちに伝えたかった」と、あくまで自身の考えを押しつけはしなかったが、苦しむチームの現状を打破したいという一心で行動に出た。

お立ち台ではさすがのトーク力を披露した。この３連戦は「ポケモンベースボールフェスタ」を開催。期間中は赤いピカチュウがプリントされた特別ユニホームを着用するなど、さまざまなイベントが行われている。「相性の悪い相手もいますけど、何とか粘って最後に効果バツグンの一撃をかませるよう、みんなで頑張っていきます」と、ポケモンで使われる単語をふんだんに使いながら、場内を盛り上げた秋山。チームを引っ張るのは若い力だけではない。酸いも甘いも経験してきたベテランが起爆剤となる。