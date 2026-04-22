◆第３３回青葉賞・Ｇ２（４月２５日、東京競馬場・芝２４００メートル、２着馬まで日本ダービー・Ｇ１の優先出走権）

ダービートライアルの第３３回青葉賞・Ｇ２（２５日、東京＝２着まで優先出走権）にサガルマータが出走を予定している。抽選対象だが、２３年セレクトセール（当歳セッション）で５億２０００万円の値がついた期待馬。同年のサラブレッド血統登録頭数７７７７頭の頂点へ挑む同馬の成長ぶりを、セールも取材した大阪本紙・山下優記者が「見た」でひもとく。

福永調教師「少しずつではあるけど、成長を感じます」

世代の頂点は諦めていない。サガルマータは２１日、栗東・ＣＷコースをゆっくりと周回。全身を使った柔らかい動きで、雰囲気はいい。自ら騎乗し感触を確かめた福永調教師も「少しずつではあるけど、成長を感じます。ちょっとずつ動けるようになってきた」と納得の表情だった。

２３年のセレクトセールでは、当歳セッションで５億２０００万円で購買された。馬主の前田幸治氏が、「最大の開業祝いです」と福永師に預託した素質馬。当時、会場で取材をしていたが、熱気はムンムン。盛り上がりがすごく、記者も興奮したのを覚えている。

前走では豊富なスタミナを証明

調教を重ねても動きの質が伴ってこないことから、デビュー予定は遅れた。ようやく迎えた昨年１２月の新馬戦は３着。それでも、上がり３ハロンは最速タイと内容は悪くなかった。距離を２４００メートルに延ばした前走は、向こう正面から長く脚を使って抜け出し初勝利。豊富なスタミナを証明した。

「心肺機能がいいし、距離を延ばして良さが出た。東京の２４００メートルを使いたいと思って」とトレーナー。その高値ばかりがクローズアップされるが、自身も経験を積みながら、しっかりと上昇曲線を描いている。また、舞台適性を感じているからこそ、青葉賞への参戦となったのだろう。

まずは抽選をクリアする必要があるが

１５日の１週前追い切りでは、新コンビを組む横山武が騎乗した。追走して遅れたが、ＣＷコースで６ハロン８１秒８―１１秒７。この馬としてはしっかりと動けていた。「競馬にいっていい馬。相手は強いけど、期待しています」。まずは抽選をクリアする必要があるが、もし勝てば国内セールで取引された馬のなかで、史上最高額の重賞勝ち馬となる。歴史に名を残す走りを期待したい。（山下 優）