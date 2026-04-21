「ロッテ７−４オリックス」（２１日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

ロッテが今季３度目の２連勝を飾った。

同点の六回、２死一、二塁。西川が直球でカウント１−２と追い込まれながら、外角いっぱいの変化球を右翼線に運ぶ決勝２点二塁打。「必死に食らいついていった結果、いいところに飛んでくれてツーベースになった」と振り返った。

１５日の日本ハム戦（ゾゾ）から２番に座る。「僕の打順の組み方って３番４番よりもやっぱり１、２番に重きを置いている」と説明。西川も「長打も打てるし、単打も。欲しいところで次につなげるバッターというか。２番ってどちらかというとバントとかそういうイメージ持たれやすいですけど、全部ヒットを打ちに行く２番だと思ってずっとやっている」と期待に応える思いだ。

首位打者を目標に据えた今季。ここまで打率・３２２と結果を残す。この日は八回１死二塁の場面では三振に倒れたが「最後の打席でアウトになってしまったんで、そこはまた反省して明日にまた挑みたいなと思います」と言う。試合後は室内での打ち込みを敢行。「試合後の練習っていうのを大切にしないと、やっぱり不安になるんで、そこは毎日やってます」とルーティンをこなして、好調を維持し続けていく。