「鮮度が違う」「別の果物みたい」　ふるさとチョイスで人気の【りんご】トップ5

ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」で人気の【果物類】をご紹介する。

「りんご」のランキング（月別、26年4月20日夜参照）より、トップ5だ。

【5位】青森県 青森市「葉とらずサンふじ 約5kg」10000円

【ふるさとチョイスの返礼品紹介】

「葉とらずサンふじ」は、「サンふじ」の葉っぱを取らずに育てたりんごのことです。通常の「サンふじ」は、甘酸バランスがよくシャキシャキとした歯ごたえが大人気の品種ですが、そんな「サンふじ」よりも、「葉とらずサンふじ」はより味が濃くジューシーでおいしくなると言われています。



＼ なぜ「葉とらずりんご」は美味しいの? /



秘密は、あえて取らない「葉っぱ」にあります!



りんごの美味しさ(栄養)は、 「葉っぱ」が太陽の光をたくさん浴びて 光合成をすることで作られます。



私たちは、見た目のキレイさのために葉を取るのではなく、 その葉っぱが作った栄養を、りんごの実にギュッと送り込むことを選びました。



だから、葉っぱの影ができて、りんごに色ムラがあるかもしれません。

でも、それこそが太陽の恵みをたっぷり受けた 「豊かな甘み」の証拠です!



見た目よりも「おいしさ」を一番に考えた、 りんご本来の味わい。

ぜひ、お楽しみください!

【4位】青森県 平川市「【訳あり】家庭用葉とらずサンふじ5kg」15000円

【ふるさとチョイスの返礼品紹介】

サンふじはふじと同じ品種ですが、袋をかけずに栽培し、太陽をたくさん浴びて育ったふじが「サンふじ」と呼ばれています。そのサンふじの葉を収穫寸前まで取らないことで糖度や密度をギュッと濃縮されたりんごが「葉とらずサンふじ」です。

【ふるさとチョイスに寄せられた口コミ】

「美味しい新鮮なリンゴが食べたくて、色々悩んで申込みしました!

やはり鮮度が違うのか、近所のスーパーで買うより、シャリシャリ感があって甘みと酸味のある美味しいリンゴでした。たくさんあったので、タルトタタンにしても美味しかったです。」（50代・女性）

「毎年、「家庭用葉とらずサンフジ」をお願いしていますが、家庭で食べるには充分美味しく

満足しています。孫たちにもおすそ分けして喜ばれています。11月と1月に分けて発注していますので、長い間楽しめます。」（70代以上・男性）

「こちらのスーパーなどで買う物とは全然美味しさが違う！やはり青森のリンゴはレベルが違う。別の果物みたい」（50代・男性）

【3位】長野県 豊丘村「サンふじ 約10kg」13000円

【ふるさとチョイスの返礼品紹介】

サンふじはシャキッとした歯ごたえで、甘みと酸味のバランスが良く、りんごの味を濃く感じられるのが特徴の品種です。

また、果汁も多くまさにりんごの王様にふさわしい味！



そんな大切に育てているりんごでも、どうしても『訳あり』なものが出来てしまいます。

格外品になるので、見た目や味について秀品より劣ります。

農家の皆さんは、この訳ありの品が売れてくれると非常に助かります。

質より量！という方は、是非農家の皆さんの助けになってください。

【2位】長野県 高山村「旬のりんご約5kg入り＜訳あり品＞」8000円

【ふるさとチョイスの返礼品紹介】

長野県上高井郡高山村は年間を通じて気温の日較差が大きく、夏季では最高気温が30度を超え、冬季では月の平均気温が氷点下となる内陸性の気候で、さらに年間降水量が850mm程度と少なく、全般的に西向きで善光寺平が一望できる日当たりの良い扇状地には、特産のりんごやぶどうなどの果樹を中心とした農業が展開されています。

一言に「信州りんご」と言っても産地により様々な特徴がある中で、高山村産りんごの味は間違いなく、長野県内でトップクラスに入ります。

「日本で最も美しい村」連合に加盟する信州高山村の旬のりんごをご賞味ください。

【ふるさとチョイスに寄せられた口コミ】

「1月に注文しましたが、届いたものは８割がた蜜が入っていて、どれも甘くておいしかったです。また注文したいです。」（40代・男性）

「訳あり品とのことですが、確かに表面に、小さなキズがあるりんごが幾つかありました。しかし、味はとても良く、美味しかったです。」（50代・女性）

「信州のりんごを5kgも頂き、有難うございました。そのままはもちろん、ジャムやお菓子、サラダにと楽しんでいます。」（50代・男性）

【1位】山形県 山辺町「りんご サンふじ ご家庭用 約10kg(24〜50玉)」14000円

【ふるさとチョイスの返礼品紹介】

「サン」とつくりんごは、袋をかけずに（無袋・むたい）太陽の光とたっぷり浴びて育てたふじりんごのことを指します。

有袋（ゆうたい）栽培したりんごより見た目は劣りますが、甘味が多く、リンゴ本来のコクのある味に仕上がります

【ふるさとチョイスに寄せられた口コミ】

「40個、箱にきっちり入って到着。形は小ぶりだが、シャキシャキして美味しい。

ふるさと納税用に状態の悪いモノを送ってくる業者が多い中、発送元の良心を感じた逸品でした。また来年もお願いしたい。」（50代以上・男性）

「とてもおいしく甘いりんごが届きました。ありがとうございます。発送予定もマメにメールで連絡してくださり、安心して待つことができました。」（70代以上・男性）

「今回初めて選定しました。家庭用となっていて少し小さく不揃いでしたが、味は濃厚で美味しくいただきました。今年も頼みたいと思います。」（50代・女性）