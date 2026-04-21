スタンレー ブラック・アンド・デッカーは、ツールブランドDEWALT（デウォルト）から、専用のレールプラットフォームやストレージシステムに装着できるシステム収納「ガレージアクセサリー」シリーズの新製品5種を発表した。5月下旬からプロショップ、ホームセンター、オンラインショップなどで順次発売する。

同シリーズは、ガレージなどの壁面やラック、車内の荷室などにマウントできる「金属収納レール」や人気ストレージシステム「TOUGHSYSTEM2.0 DXL」シリーズに、フックやカップなどの各種アクセサリーを自在に組み合わせて構成できるシステム。

新製品は、最大耐荷重約22.7kgの堅牢設計のフックや、コードレス電動工具を手早く出し入れできるホルダーなど5種類で、既存製品とあわせて全9種類（金属収納レール2種、スタンダードフック、ガレージフック、収納カップ、ロングスタンダードフック、長柄工具用フック、電動工具用コンパクトホルスター、金属フック、コードレス工具用吊下げフックの9種類）のラインアップとなる。園芸工具や農具、電動工具、ハンドツール、脚立、コード類、アクセサリー、ネジなどの小物類まで幅広いアイテムのスマートかつ機能的な収納を実現する。

［小売価格］1870円〜9130円（税込）

［発売日］5月下旬から順次

スタンレー ブラック・アンド・デッカー＝https://asia.blackanddecker.global